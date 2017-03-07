Трамп решительно опроверг сообщения о внутренних распрях в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пытается положить конец сообщениям о том, что Белый дом охвачен внутренними распрями.

«Не верьте «фальшивым новостям», которые говорят о трениях в администрации Трампа», – написал президент на своей странице в «Твиттере». – Мы прекрасно ладим друг с другом и решаем важные задачи!».

Трамп прокомментировал ситуацию спустя несколько дней, в течение которых ведущие американские новостные агентства писали о том, что он недоволен своими сотрудниками в связи с тем, как они действуют в условиях развернувшейся полемики, вызванной президентом.

Это – очередное наступление Трампа на ведущие печатные издания и телеканалы США, публиковавшие и транслировавшие многочисленные репортажи о том, что происзодит в Белом доме, часто со ссылкой на анонимные источники или полученные в результате утечек документы.