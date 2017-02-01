Вторая неделя президента Дональда Трампа: что он успел сделать до сих пор
Первая неделя президентства Дональда Трампа ознаменовалась выполнением практически всех его спорных предвыборных обещаний.
Показать ещё
1
20 января вскоре после инаугурации Дональд Трамп подписал первый указ, в котором поручил федеральным ведомствам ослабить ограничения, связанные с масштабной реформой здравоохранения, предпринятой бывшим президентом Бараком Обамой. Это является началом процесса отмены так называемого Obamacare– для полной его отмены потребуется голосование в Конгрессе США.
2
В понедельник 23 января свой первый официальный рабочий день Дональд Трамп начал с подписания указа о выходе страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) — зоне свободной торговли между 12 странами региона, которая считалась экономическим противовесом Китаю. Еще до выдвижения в президенты Трамп заявил: «Транстихоокеанское торговое партнерство – это атака на американский бизнес… Это плохое соглашение». Дональд Трамп выступает за заключение двусторонних торговых соглашений с отдельными странами.
4
Во вторник 24 января, продолжая действия по отмене основных решений, поддержанных администрацией Обамы, президент Трамп подписал распоряжения о продолжении вызывающего острые дискуссии строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access. Против нефтепровода несколько месяцев протестовали индейцы сиу из резервации Стэндинг-Рок, настаивающие на том, что проект негативно скажется на качестве воды в этом районе и потревожит священные места.
5
В этот же день президент США встретился с топ-менеджерами трех крупнейших американских автоконцернов General Motors, Ford и Fiat Chrysler, призвав их расширять производство в США, а не за рубежом.
7
В среду 25 января президент Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, затрагивающих вопросы иммиграции. Первое из распоряжений предполагает строительство стены на границы с Мексикой, а второе вводит жесткие меры против городов США, которые «предоставляют убежище» нелегальным иммигрантам. Вслед за подписанием законопроекта в США начались протесты.
8
В четверг 26 января Дональд Трамп подписал указ, который, по его словам, позволит «принять жесткие меры в отношении городов-убежищ», лишая их федеральных грантов. Города-убежища ограничивают содействие федеральным властям в их попытках арестовать или депортировать нелегальных иммигрантов. Сорок городов и 364 округа по всей стране считают себя местами для убежища.
9
В пятницу 27 января Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд беженцев и граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Указ запрещает въезд в США жителей Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена в течение 90 дней. Трамп также ввел постоянный запрет на прием беженцев из Сирии и 120-дневный запрет на прием всех остальных беженцев.
10
В пятницу 27 января, после выступления на конференции лидеров республиканской партии в Филадельфии, президент США встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Мэй заявила, что времена, когда США и Великобритания вмешивались в дела других стран, чтобы переделать их по собственному подобию, остались в прошлом.
11
В субботу 28 января Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным впервые после своего вступления в должность президента США. Разговор длился около часа. Два лидера обсудили вопросы многостороннего сотрудничества в борьбе с «Исламским государством», а также сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в различных регионах, включая Сирию.
12
30 января президент Трамп уволил и.о. генпрокурора страны, которая призвала работников министерства юстиции не претворять в жизнь президентский указ, временно запрещающий въезд в страну жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.
13
31 января президент США Дональд Трамп объявил номинанта в Верховный суд США – им стал Нил Горсач, судья Федерального апелляционного суда в Денвере, штат Колорадо. В настоящее время в Верховном суде четыре консерватора и четыре либерала – Нил Горсач является консерватором, и придерживается жесткой интерпретации Конституции.