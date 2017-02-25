Трамп не пойдет на ужин с корреспондентами

Президент США Дональд Трамп в очередной раз доказал, что он готов пренебречь сложившимися традициями, объявив (по обыкновению, в Твиттере), что не будет присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«Я не пойду на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Пожалуйста, пожелайте всем всего хорошего - и прекрасного вам вечера!», — написал президент.

Субботнее заявление Трампа было сделано на фоне объявленной им войны с “фейковыми новостями”, крайне критичных высказываний в адрес журналистов, а также пятничного решения не пустить представителей нескольких СМИ – в том числе газет The New York Times, Los Angeles Times и телеканала CNN - на ежедневный пресс-брифинг Белого дома.

Джефф Мэйсон, президент Ассоциации корреспондентов Белого дома, отреагировал письменным заявлением, в котором отметил, что 29 апреля торжественный ужин пройдет по плану, и что мероприятие "продолжит оставаться чествованием Первой поправки (к Конституции), и важной роли, которую независимые СМИ играют в здоровой стране".

Реакции ряда журналистов в социальных сетях были саркастичными - некоторые отметили, что Трамп сделал корреспондентам большое одолжение, другие поинтересовались, отправит ли он вице-президента Майка Пенса "отдуваться за себя". Новостной редактор телеканала NBC Брэд Джеффи написал в Твиттере: "Иногда президенты пропускали ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, но все они, со времен Калвина Кулиджа, приходили хотя бы один раз. Всегда есть следующий год..."

​Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома проходит начиная с 1920-го года. Речь идет об одном из самых ярких событий в жизни вашингтонской элиты - на торжественный ужин приглашаются политики, журналисты, комментаторы - и нередко также кинозвезды. По традиции, для действующего президента праздничный ужин в вашингтонском «Хилтоне» – это что-то вроде карнавала, когда президент шутит над собой и другими. При этом приглашенный комик, гвоздь вечера, тоже имеет право высмеивать всех – включая президента.



В прошлом несколько подобных мероприятий были отменены в связи с кризисом (к примеру, в 1930-м вечер был отменен в связи со смертью бывшего президента Уильяма Тафта, в 1942-м – в связи с войной). В мае 2011-го года за улыбками торжественного ужина скрывалась драма: президент Обама, отдавший приказ начать тайную операцию в Абботабаде в Пакистане по поимке или ликвидации главы «Аль-Каиды» Усамы бин Ладена, шутил, ничем не выдав своего напряжения перед сотнями облачившихся во фраки и вечерние платья гостей.

На своем последнем выступлении на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома Барак Обама пошутил на тему очевидного, по его мнению, результата президентских выборов 2016 - шутка не оказалась пророческой.