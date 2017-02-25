Трамп не пойдет на ужин с корреспондентами

Президент США Дональд Трамп в очередной раз доказал, что он готов пренебречь сложившимися традициями, объявив (по обыкновению, в Твиттере), что не будет присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
«Я не пойду на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Пожалуйста, пожелайте всем всего хорошего - и прекрасного вам вечера!», — написал президент.
Субботнее заявление Трампа было сделано на фоне объявленной им войны с “фейковыми новостями”, крайне критичных высказываний в адрес журналистов, а также пятничного решения не пустить представителей нескольких СМИ – в том числе газет The New York Times, Los Angeles Times и телеканала CNN - на ежедневный пресс-брифинг Белого дома.
Джефф Мэйсон, президент Ассоциации корреспондентов Белого дома, отреагировал письменным заявлением, в котором отметил, что 29 апреля торжественный ужин пройдет по плану, и что мероприятие "продолжит оставаться чествованием Первой поправки (к Конституции), и важной роли, которую независимые СМИ играют в здоровой стране".
Реакции ряда журналистов в социальных сетях были саркастичными - некоторые отметили, что Трамп сделал корреспондентам большое одолжение, другие поинтересовались, отправит ли он вице-президента Майка Пенса "отдуваться за себя". Новостной редактор телеканала NBC Брэд Джеффи написал в Твиттере: "Иногда президенты пропускали ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, но все они, со времен Калвина Кулиджа, приходили хотя бы один раз. Всегда есть следующий год..."
Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома проходит начиная с 1920-го года. Речь идет об одном из самых ярких событий в жизни вашингтонской элиты - на торжественный ужин приглашаются политики, журналисты, комментаторы - и нередко также кинозвезды. По традиции, для действующего президента праздничный ужин в вашингтонском «Хилтоне» – это что-то вроде карнавала, когда президент шутит над собой и другими. При этом приглашенный комик, гвоздь вечера, тоже имеет право высмеивать всех – включая президента.
В прошлом несколько подобных мероприятий были отменены в связи с кризисом (к примеру, в 1930-м вечер был отменен в связи со смертью бывшего президента Уильяма Тафта, в 1942-м – в связи с войной). В мае 2011-го года за улыбками торжественного ужина скрывалась драма: президент Обама, отдавший приказ начать тайную операцию в Абботабаде в Пакистане по поимке или ликвидации главы «Аль-Каиды» Усамы бин Ладена, шутил, ничем не выдав своего напряжения перед сотнями облачившихся во фраки и вечерние платья гостей.
На своем последнем выступлении на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома Барак Обама пошутил на тему очевидного, по его мнению, результата президентских выборов 2016 - шутка не оказалась пророческой.
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