Президент Трамп призвал сенаторов поддержать кандидатуру судьи Горсача

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, призвав поддержать назначение Нила Горсача на должность члена Верховного суда. Глава Белого дома предложил его кандидатуру через несколько недель после вступления в должность.

«Судья Горсач невероятно квалифицирован. У него кристальное прошлое. Его единогласно утвердил Апеляционный суд», - заявил Дональд Трамп в своем обращении, добавив, что это назначение дает американцам «шанс сохранить нашу Республику».

Президент объяснил, что законодательный процесс «отнимает много времени и энергии» у членов Конгресса, а основная задача судей заключается не в «переписывании законов», а в «буквальном применении Конституции».

«В последние годы мы видим, что все большее и большее количество судей принимают решения, основываясь не на Конституции и верховенстве закона, а на собственных предпочтениях, взглядах и даже политических пристрастиях», - отметил Дональд Трамп.

По его словам, члены Сената должны использовать «шанс помочь сохранить нашу демократию»,утвердив кандидатуру Нила Горсача.

«С судьей Горсачем в составе Верховного суда Америка будет более свободной, честной и справедливой страной для всех своих граждан», - заявил глава Белого дома.