Трамп в еженедельном обращении призвал покупать американские товары

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране. Он заявил, что с первого дня после вступления в должность начал борьбу за права простых людей.

«Слишком долго американские трудящиеся были забыты правительством, - подчеркнул глава Белого дома. - Их интересы считались второстепенными по сравнению с глобальными проектами, заработанное было отнято у них и роздано по всему миру, отправлено за океан».

Как утверждает президент, возглавляемая им администрация «предложила новое видение». Во время визита на завод компании Snap-On в Кеноше, штат Висконсин, Дональд Трамп встретился с рабочими и, по его словам, предложил им новую программу действий.

«В Висконсине я подписал исполнительный указ о закупке американских товаров и предоставлении работы, в первую очередь, американцам, - объяснил президент США. - Я принял историческое решение для того, чтобы федеральные проекты реализовывались с использованием американских товаров, чтобы американские рабочие и компании не заключали невыгодные для них контракты со странами, нарушающими правила и существующие законы, используя США в своих целях».

Кроме этого, президент Трамп заявил, что уже принял решение о реформе иммиграционной системы США для того, «чтобы она в первую очередь отвечала потребностям американских рабочих».

«Мы избавляемся от нормативов, уничтожающих наши рабочие места, защищаем наши границы и продвигаем использование американских источников энергии», - объяснил свои решения глава Белого дома.