Трамп назвал терроризм главным врагом свободы вероисповедания

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране. Он напомнил, что на этой неделе иудеи и христиане отмечают главные религиозные праздники.

«Иудейские семьи в нашей стране и во всем мире празднуют Пейсах и вспоминают историю о том, как Господь освободил евреев, историю Исхода и историю свободы, - сказал президент. – Это история невероятных людей, которые смогли освободиться от угнетения и возродить веру в человечество».

Глава Белого дома заявил, что несмотря на «продолжавшиеся в течении столетий» преследования, евреи смогли не только сохранить свою идентичность, но внести огромный вклад в развитие цивилизации.

«Сейчас памятником их веры и стойкости служит государство Израиль», - особо подчеркнул Дональд Трамп.

Одновременно Светлый праздник Христова Воскресения празднуют христиане.

«Это святой день почитания и молитвы, - сказал президент США. – В это священное время наши граждане своей верой поддерживают дух нашей страны».

Дональд Трамп заявил, что с момента своего основания Америка поддерживала свободу вероисповедания. Именно поэтому, по словам президента США, первые переселенцы обосновались на этом континенте, и именно это право отстаивали в течении столетий «наши самые храбрые защитники».

Глава Белого дома считает, что главной угрозой свободе вероисповедания сегодня является терроризм.

«В Вербное воскресенье, когда христиане по всему миру праздновали начало Святой Недели, «Исламское государство» убило 45 человек и ранило более 100 в двух христианских церквях в Египте», - сообщил Дональд Трамп.

Он заявил, что американцы не только осуждают «эти варварские атаки», и скорбят вместе с близкими жертв теракта.

«Мы молимся за выдержку и мудрость, которая позволит нам создать лучшее будущее вместе с хорошими людьми всех религий – христианами, мусульманами, иудеями и индуистами – когда можно будет следовать зову своего сердца и молиться в соответствии с требованиями своей совести», - сказал президент США.

Он также сообщил, что должен передать «специальное послание» американцам, переживающим трудные времена.

«Я хочу, чтобы вы знали: этот Белый дом борется за вас. Мы боремся за каждого американца, который чувствует себя брошенным. Мы боремся за то, чтобы каждый гражданин имел право наслаждаться миром и безопасностью», - подчеркнул президент США.