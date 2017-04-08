Трамп рассказал американцам о своей работе по защите интересов США

Президент Дональд Трамп в субботу выступил с очередным обращением к стране. Вопреки ожиданиям, глава Белого дома не упомянул о недавнем ракетном ударе по авиабазе правительственный войск в Сирии. Вместо этого он предпочел рассказать о новых достижениях своей администрации.

По словам Дональда Трампа, всего лишь за 11 недель, прошедших со дня инаугурации, был достигнут «исторический прогресс».

«93% наших американских промышленников заявили о том, что с оптимизмом смотрят в будущее. Это рекорд», - отметил президент США.

Он напомнил, что во время своих предвыборных выступлений неоднократно обещал «укрепить безопасность на границах» США.

«Мы унаследовали полномасштабный кризис на границах – и это была катастрофа, - сказал Дональд Трамп. – Но благодаря быстрым и решительным действиям, мы даже превзошли самые смелые ожидания».

Президент США сообщил, что только за прошлый месяц количество нелегальных иммигрантов «на южных границах» страны уменьшилось на 64 процента. Кроме этого, иммиграционные службы начали операцию по выдворению из США нелегалов, совершивших какие-либо правонарушения.

«В последние несколько дней офицеры иммиграционной службы арестовали 153 криминальных нелегалов в южном Техасе, 84 криминальных нелегала на северо-западе Тихоокеанского побережья (США) и 31 криминального нелегала в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, - перечислил Дональд Трамп. – В числе арестованых оказались нелегалы, судимые за грабеж, воровство, насилие, насильственные действия в отношении детей, контрабанду, торговлю наркотиками и многое другое».

Президент США особо подчеркнул, что выстраивание новой политики безопасности не ограничивается только укреплением границ.

«С самого начала своего президентства, я работал над тем, чтобы укрепить (международные) альянсы, и улучшить отношения со странами во всем мире», - сказал Дональд Трамп.

Глава Белого дома сообщил, что для него «было честью» принимать в Вашингтоне президента Египта и короля Иордании, а в конце этой неделе «в южном Белом доме» он провел переговоры с главой Китай Си Циньпинем, «обсудив множество ключевых проблем, влияющих на жизнь народов двух наших стран».

Дональд Трамп заявил, что самым главным для него является «защита национальных интересов Соединенных Штатов», и именно поэтому он выиграл президентские выборы.

«Когда речь заходит об экономике или обороне, мы понимаем, что интересам всего мира лучше всего может послужить сильная Америка, - сказал президент США. – Именно поэтому так важно не только то, что мы укрепляем международные партнерские связи, но и добиваемся того, чтобы это партнерство приносило реальные результаты для американцев».