Трамп пообещал снизить стоимость страховой медицины

Президент Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране.

Он особо подчеркнул, что вступивший в силу ровно семь лет назад Закон о доступном здравоохранении, известный, как Obamacare, был принят «вопреки протестам американцев».

«Сегодня мы знаем, что сотни страниц этого документа переполнены невыполненными обещаниями, - заявил Дональд Трамп. - Американцам обещали, что Obamacare снизит страховые выплаты до 2 500 долларов для обычной семьи. Вместо этого они выросли до 4 000».

Кроме этого, по словам главы Белого дома, утвержденная его предшественником реформа уменьшила возможность выбора страховых полисов, и разрушила конкурентную среду в медицинской сфере.

«Миллионы людей лишились своих страховок и возможности посещать врачей, которые им нравились и которым они доверяли, - сказал Дональд Трамп. -Они столкнулись с новой жестокой реальностью: более дорогой страховкой и меньшим количеством услуг».

По мнению президента, единственным выходом из сложившейся ситуации является немедленная отмена Obamacare, и принятие вместо него нового закона, разработанного законодателями-республиканцами.

«Если мы не спасем американцев от этой катастрофы, вся наша система здравоохранения также обрушится», - считает Трамп.

Целью новой реформы, согласно его утверждениям, должно стать расширение выбора и приход на рынок новых страховых компаний, снижение цен на лекарства и медицинские услуги, а также обеспечение «всеобщего доступа» к здравоохранению.

«Мы облегчим жизнь американским рабочим, семьям и малому бизнесу, которые пострадали от Obamacare, предоставив американскому народу большую свободу, выбор и возможности», - заключил президент США.