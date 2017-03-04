Трамп назвал дополнительные расходы на оборону «инвестициями в поддержание мира»

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране. На этот раз, как особо подчеркнул глава Белого дома, площадкой для выступления стала палуба нового авианосца «Джеральд Форд», который должен быть введен в состав флота в 2022 году.

Президент заявил, что «авианосцы являются основой военного потенциала США», и именно этот «прекрасный новый военный корабль... будет служить краеугольным камнем нашей национальной обороны в течение многих десятилетий».

Дональд Трамп считает, что одним из основных элементов его программы «возрождения страны» должен стать «отказ от уменьшения расходов в оборонной сфере». Именно из-за нехватки средств, по мнению президента США, американские вооруженные силы «были вынуждены пойти на большие сокращения».

В результате, как отметил Трамп, «численность военнослужащих сухопутных войск с 2009 года уменьшилась на более чем 85 тысяч человек, численность морских пехотинцев сократилась на 18 тысяч».

Кроме этого, глава Белого дома заявил, что ВВС и ВМФ Соединенных Штатов пребывают в плачевном состоянии.

«Наши ВВС сегодня самые малочисленные с 1947 года, и их самолетам, в среднем, почти тридцать лет, если вы можете в это поверить, - сказал он. - Наш флот - самый малочисленный со времен Первой мировой войны, а ведь она была очень давно».

«Истребители ВМС или морской пехоты скорее всего будут находиться на техническом обслуживании, а не в небе», - добавил Дональд Трамп.

Он сообщил, что предложенный им увеличенный военный бюджет «даст вооруженным силам Америки ресурсы, необходимые для достижения полной и всеобщей боевой готовности».

По словам президента США, дополнильные средства, вложенные в Вооруженные силы, на самом деле – «инвестиции в поддержание мира».

«Самый лучший способ предотвратить войну, как сказал Джордж Вашингтон - это быть готовым к ней», - уточнил Дональд Трамп.