Трамп пообещал вернуть промышленное производство в США

Президент Дональд Трам выступил в субботу с очередным еженедельным обращением к стране. Он напомнил о том, что в США подходит к концу месяц, посвященный истории афроамериканцев.

«На этой неделе мне выпала честь посетить музей истории и культуры афроамериканцев, - сказал глава Белого дома. – Он служит великолепным напоминанием о вкладе этих людей в нашу культуру, наше общество и нашу историю. Он напоминает о борьбе за свободу и равные гражданские права».

Дональд Трамп упомянул имена выдающихся афроамериканцев, заметив, что знаменитый боксер Мохаммед Али описал свои достижения одной фразой: «Я встряхнул этот мир».

«Все они изменили этот мир к лучшему потому, что послужили источником вдохновения для нашего народа в борьбе за справедливость и свободу, - сказал он. – Сегодня и каждый день я клянусь продолжать эту борьбу для того, чтобы каждый американец, вне зависимости от своего происхождения, получил возможность подняться по великой лестнице успеха».

Глава Белого дома упомянул, что вместе с ним музей посетил и экс-кандидат в президенты США Бен Карсон, занявший в новом правительстве должность министра жилищного строительства и городского развития.

«Полномочия этого ведомства не ограничиваются жилищными проблемами, – сказал президент. – Его функция – развивать заброшенные кварталы и общины, возвращать надежду, и я знаю, что Бен фантастически успешно справится с этой работой».

По словам президента США, он считает одной из своих главных задач создание условий для того, чтобы «каждый ребенок из афроамериканской семьи» получил доступ к хорошему образованию, смог устроиться на достойно оплачиваемую работу и нашел жилье в безопасном районе.

«Мы потеряли очень много наших лучших рабочих мест из-за вывода производства в другие страны, и это очень больно ударило по афроамериканскому населению, - сказал Дональд Трамп. – На этой неделе я встречался с главами промышленных компаний, и мы начнем работу по возвращению этих рабочих мест. И я заявляю, что это будут очень хорошо оплачиваемые рабочие места».

Проблема возвращения промышленных предприятий в США, как заявил Трамп, станет основной темой и в ежегодном Послании американскому Конгрессу, с которым президент обратится на следующей неделе.