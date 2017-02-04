Трамп намерен «удержать террористов за пределами нашей страны»

Президент Дональд Трам в субботу выступил с очередным обращением к стране. В выступлении продолжительностью чуть более 4 минут, заранее размещенном на сервисе YouTube, глава Белого дома призвал республиканцев и демократов поддержать кандидатуру Нила Горсача, выдвинутого президентом на должность члена Верховного суда.

«Он человек высоких принципов, его послужной список безупречен, он глубоко уважаем всеми», - подчеркнул Дональд Трамп.

Президент США заявил, что избыточное госрегулирование «разрушает нашу экономику, калечит американские компании и уничтожает рабочие места». Именно этим он объяснил необходимость подписания указа, который должен исправить это положение.

«При введении нового предписания два других должны, я повторяю, должны быть отменены, - заявил Трамп. - Это вышло из-под контроля!»

По мнению главы Белого дома, новая администрация принесла стране и «новую атмосферу», и количество рабочих мест в стране начало расти.

«Отчет по занятости за январь показывает, что частный сектор в прошлом месяце прибавил 237 тысяч рабочих мест, - уточнил Дональд Трамп. - Во многом это связано с той атмосферой, которая царит теперь в нашей стране. Рост числа рабочих мест в январе значительно превысил ожидания».

Он напомнил, что «самой важной целью» для него является создание условий для того, чтобы «дети всех рас были полноправной частью американской мечты», и рассказал, что посетил церемонию прощания с военнослужащим элитного подразделения спецназа Уильямом Оуэнсом, погибшем на этой неделе в ходе антитеррористического рейда в Йемене.

«Мы в вечном долгу перед ним и его семьей. Прекрасной семьей! – сказал президент США. - Господь поистине благословил нашу страну, подарив нам такого отважного и самоотверженного патриота как Райан».

Дональд Трамп заявил, что еще один подписанный им указ «поможет удержать террористов за пределами нашей страны», и создаст новую систему пограничного контроля, «чтобы в Америку прибывали лишь те, кто любит и поддерживает наших людей, те, у кого благие намерения».