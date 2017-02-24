Дональд Трамп: «Я позабочусь о том, чтобы ядерный арсенал США был лучше, чем у других стран...»

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отстали от своих оппонентов в вопросах ядерной боеготовности и что он позаботится о том, чтобы арсенал США был лучше, чем у других стран. Об этом в интервью агентству «Рейтер» глава Белого дома рассказал в четверг.

В разговоре с журналистами «Рейтер» президент Трамп прокомментировал один из своих скандальных твитов, который он отправил в декабре прошлого года и в котором он говорил о том, что США должны существенно усилить и увеличить свой ядерный арсенал «до тех пор, пока мир не придет в чувства относительно ядерного оружия». Поясняя свою позицию в интервью в четверг, Трамп отметил, что он хотел бы видеть мир без ядерного оружия, однако он обеспокоен тем, что Соединенные Штаты «отстали в вопросе ядерной боеготовности от других государств».

«Я первый, кто хотел бы, чтобы ни у кого не было ядерных ракет..., но мы никогда не будем отставать (в этом вопросе), даже если это дружественная страна; мы никогда не будем отставать в сфере ядерного оружия», – цитирует Рейтер президента США.

Кроме проблемы гонки вооружений Дональд Трамп также затронул и ряд других вопросов мирового значения. По его словам, Китай, мог бы "очень легко разрешить" проблему в области международной безопасности, которую создает Северная Корея. Своими ремарками в адрес китайских властей, как полагают корреспонденты "Рейтер", президент Трамп усилил давление на Пекин с тем, чтобы тот обуздал воинственное поведение Пхеньяна.

В интервью глава Белого дома также выразил поддержку Европейскому союзу, как органу управления, заявив: «Я полностью его поддерживаю». Он также впервые с момента вступления в должность выразил поддержку двухгосударственному решению арабо-израильского конфликта, однако при этом отметил, что он будет удовлетворен тем вариантом решения проблемы, который устроит обе стороны.