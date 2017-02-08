Трамп: план возведения стены на границе с Мексикой – на стадии разработки

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что план строительства стены, которая должна остановить поток нелегальных мигрантов из Мексики, находится на стадии разработки.

«Работа над планом строительства стены ведется прямо сейчас. У нас будет стена. Она будет высокой и очень нам поможет», – сказал Трамп, выступая перед представителями Ассоциации начальников полиции больших городов (Major Cities Chiefs Police Association). В подробности он вдаваться не стал.

Трамп вновь пообещал возвести стену вдоль границы США с Мексикой, чтобы прекратить поток наркотиков в страну, и привел пример Израиля как страны, которая успешно построила стены на своих границах.



«Работают ли стены? Спросите у Израиля. Если их правильно строить, они будут должным образом работать», – сказал Трамп.

Израиль начал строительство системы заграждений во время второго палестинского восстания в 2002 году, когда террористы-смертники привели в действие взрывные устройства в общественных местах ряда израильских городов.



После серии терактов Израиль построил разделительный барьер на границе с Западным берегом реки Иордан с целью установить контроль над въездом палестинцев в Израиль. Помимо этого, Израиль возвел ограждения на границе с Египтом, Ливаном и Сектором Газа.

Благодаря созданию пограничного барьера, с марта 2002-го года количество терактов, совершенных палестинцами Западного берега реки Иордан, пошло на спад. Несмотря на то, что значительное снижение числа терактов было обусловлено снижением интенсивности второго Палестинского восстания в 2004 году и введенным боевиками ХАМАС мораторием на атаки террористов-смертников, израильские службы безопасности продолжают считать это результатом возведения стены.

Более того, израильские военные регулярно проводят аресты боевиков по другую сторону барьера с Западным берегом. Израиль продолжает сотрудничать с поддерживаемой Западом Палестинской автономией.



На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в поддержку предложения Трампа о возведении стены.



«Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля. Это помогло остановить нелегальную миграцию. Это было большим успехом и отличной идеей», – написал Нетаньяху в «Твиттере».

Как сообщается, израильская компания Magal Security Systems, которая занималась строительством израильского разделительного барьера на границе с Западным берегом реки Иордан, проявила интерес к участию в проекте администрации Трампа по строительству стены на американо-мексиканской границе.

По информации Bloomberg News, 31 января Magal Security Systems предоставила описание своего высокотехнологичного барьера в северной Вирджинии на конференции по обеспечению безопасности границ, на которой присутствовали представители Министерства внутренней безопасности США.

В то же время Папа Римский Франциск вновь высказался против предложения Трампа о строительстве стены. В ходе еженедельного обращения, с которым понтифик выступил в Ватикане, было подчеркнуто, что мир «должен строить мосты, а не стены».