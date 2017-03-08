Трамп допускает сокращение расходов на безопасность для возведения стены на границе с Мексикой

Президент Трамп рассматривает сокращение финансирования службы береговой охраны США, Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и Службы безопасности аэропортов, чтобы иметь возможность выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой и покончить с нелегальной миграцией.

Трамп пообещал построить 3 200-километровую стену, чтобы предотвратить поток нелегальных мигрантов из Мексики и Центральной Америки, в ходе президентской кампании.

Сейчас Трампу предстоит найти средства на осуществление этого грандиозного проекта. По подсчетам президента, на это потребуется 12 миллиардов долларов, однако Министерство внутренней безопасности озвучило другие цифры: не менее 21,6 миллиарда долларов.

Трамп еще не предоставил проект государственного бюджета Конгрессу, однако предварительный вариант с информацией о приоритетных расходов бюджета, среди которых – строительство стены, был представлен на рассмотрение представителям различных правительственных структур в Вашингтоне. Ожидается, что ведомства, чье финансирование предлагается сократить, выступят против такого проекта бюджета.