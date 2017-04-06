Президент Трамп встретился с ветеранами

Президент Дональд Трамп принял в Белом доме ветеранов боевых действий. Встреча прошла в рамках ежегодного мероприятия «Soldier Ride», организованного благотоворительным движением «Wounded Warrior Project», собирающем средства на лечение и реабилитацию военнослужащих, получивших ранения во время участия в боевых действиях.

Глава Белого дома назвал участников встречи «настоящими героями», которые «рисковали всем, что имеют, ради защиты свободы».

Дональд Трамп заявил, что в будущем собирается регулярно принимать участие в подобных мероприятиях, и надеется ежегодно встречаться с ветеранами в Белом доме «в течении следующих семи лет».