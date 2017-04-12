Трамп: «Мы не пойдем в Сирию»

Президент США Дональд Трамп отверг утверждения, что его администрация планирует более широкую военную кампанию в Сирии.

Его заявление прозвучало на фоне критики со стороны консерваторов, считающих, что он нарушил предвыборное обещание не вмешиваться в конфликт в этой стране.

«Мы не пойдем в Сирию, – заявил президент в эксклюзивном интервью газете New York Post. – Наша политика остается прежней, она не изменилась. Мы не пойдем в Сирию».

Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «мясником» и «варваром», поскольку он применил зарин против собственного народа. Но при этом американский лидер подчеркнул, что успешный ракетный удар, нанесенный на прошлой неделе, не является началом кампании по смещению диктатора.

«Наша большая миссия состоит в том, чтобы избавиться от ИГИЛ, – сказал Трамп. – Такой она всегда и была. Но когда видишь, как дети умирают от удушья, как выгорают их легкие, нам нужно было нанести по нему удар, и притом удар серьезный».

Он назвал атаку, в ходе которой два эсминца ВМС США выпустили 59 крылатых ракет, «актом гуманизма».

Трамп сказал, что принять окончательное решение, понимая, каковы ставки, было трудно.

«Мы колебались, в том числе по поводу силы удара, – сказал Трамп. – Мы могли бы нанести более мощный удар с точки зрения целей и их количества, но решили, что такой первый удар будет уместным».

Потом президент добавил: «Мы надеемся, что они больше не будут применять газ».

Нанесенный ракетный удар вызвал волну критики со стороны консерваторов.

Бывший кандидат в президенты и один из ведущих консерваторов Патрик Бьюкенен выступил с предостережением в адрес Трампа.

«Если президент объединился с неоконсерваторами и партией войны, и нас вновь затягивает в водоворот на Ближнем Востоке, то он должен знать, что многие из тех, кто помогал его выдвижению и избранию для того, чтобы мы не втягивались в ненужные войны, возможно, больше не поддержат его», – написал он.