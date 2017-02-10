Reuters: Трамп в разговоре с Путиным назвал СНВ-III невыгодным для США

В своем первом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп раскритиковал соглашение об ограничении ядерных потенциалов двух стран, назвав его невыгодным для США.

Об этом сообщили Reuters двое представителей американских властей и один бывший чиновник, обладающие информацией об этой беседе.

По словам источников, когда Путин заговорил о возможности продления действия СНВ-III от 2010 года, Трамп сделал паузу в разговоре, спросив своих помощников, что это за соглашение.

Затем Трамп сказал Путину, что это соглашение – одна из неудачных сделок, заключенных администрацией Барака Обамы, поскольку оно более выгодно России.

«Беседа президента с президентом Путиным носила личный характер, и на этом я закрою тему», – заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, когда его спросили о содержании разговора.

Ранее сообщалось, что в ходе часового разговора с Путиным Трамп выразил сомнения насчет СНВ- III.

Соглашение предусматривает, что к февралю 2018 года обе страны должны сократить число ядерных боеголовок в своем арсенале до 1 550 или ниже, что будет самым низким уровнем за несколько десятилетий.

Соглашение также предусматривает ограничения арсенала ракет наземного базирования и подводного пуска и бомбардировщиков-носителей ядерного оружия.