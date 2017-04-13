Трамп выразил надежду на улучшение американо-российских отношений

Президент США Дональд Трамп менее, чем за сутки внес коррективы в формулировку своей позиции по отношению к России. Выступая в среду на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, глава Белого дома заявил, что сейчас США переживают «наихудший период отношений с Россией за все времена».

Однако утром в четверг в «Твиттере» президента появилась запись, свидетельствующая о том, что администрация США не намерена отказывываться от попыток договориться с Москвой.

«Дела между США и Россией пойдут превосходно. В свое время все придут в чувство, и наступит прочный мир!» – так сформулировал свою позицию Дональд Трамп.