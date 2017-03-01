Речь Трампа в Конгрессе собрала рекордное количество твитов

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером установил рекорд в «Твиттере»: его выступление на совместном заседании обеих палат Конгресса по количеству стало самой обсуждаемой президентской речью в Конгрессе за всю историю существования сети микроблогов.

По словам официального представителя «Твиттера» Ника Пасилио, твиты о речи Трампа во вторник вечером написали 3 миллиона человек. Предыдущий рекорд установил экс-президент Барак Обама в 2015 году, когда его Обращение о положении дел в стране прокомментировали 2,6 миллиона пользователей «Твиттера».

«Твиттер» появился в 2006 году и, следовательно, является относительно новым явлением для американской президентской политики.

Чаще всего пользователи комментировали призыв Трампа «отменить и заменить» реформу здравоохранения Obamacare. Второе место заняли его комментарии, обращенные к вдове военнослужащего из подразделения ВМС «Морские котики» Уильяма «Райана» Оуэнса, который был убит в прошлом месяце в ходе рейда в Йемене.

А больше всего перепостов во вторник вечером собрал твит Трампа о работающей во имя общего будущего единой Америке.