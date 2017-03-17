Белый дом обжалует судебные постановления против указа по иммиграции

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа планирует обжаловать постановления двух федеральных судей, блокирующие новый запрет на въезд в страну для граждан шести преимущественно мусульманских стран.

В ходе ежедневного брифинга для журналистов в четверг Спайсер назвал постановления «ошибочными» и подтвердил, что Белый дом планирует подавать апелляции. Президент Трамп пообещал в случае необходимости довести дело до Верховного суда.

Запрет должен был вступить в силу в полночь с четверга на пятницу.

Однако два федеральных суда временно заблокировали исполнение второго президентского указа об ограничении въезда в страну.

Судья из штата Гавайи Деррик Уотсон для обоснования своего решения сослался на заявления Трампа и его помощников, сделанные до и после выборов, и напомнил, что в конституции есть положение, требующее, чтобы действия правительства имели преимущественно нерелигиозные цели.