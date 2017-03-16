Суд приостановил действие нового иммиграционного указа Трампа

ВАШИНГТОН – Возмущенный президент Дональд Трамп пообещал продолжать борьбу вплоть до Верховного суда, если потребуется, после того, как в среду федеральный судья на Гавайях приостановил действие его указа об ограничениях на въезд в США через несколько часов после его вступления в силу.

Судья Деррик Уотсон написал, что адвокаты, представляющие штат, продемонстрировали, что вступление указа в силу «может привести к невосполнимому ущербу».

Обращаясь к своим сторонникам в Нэшвилле, штат Теннесси, через несколько часов после вынесения судебного вердикта, Трамп сказал: «Опасность очевидна, закон очевиден, необходимость моего указа очевидна».

По словам президента, у него есть полномочия контролировать, кто может въезжать в страну, чтобы обезопасить американский народ.

Трамп обвинил федеральный окружной суд на Гавайях в беспрецедентном превышении полномочий судебной власти, добавив, что он «доведет это дело настолько далеко, насколько потребуется».

Власти Гавайев утверждают, что введенные Трампом временные ограничения на въезд и прием мигрантов из шести преимущественно мусульманских государств негативно отразятся на туризме, от которого серьезно зависит экономика штата.

Штат также заявил, что его мусульманское население может пострадать из-за того, что их родственники из этих шести стран – Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена – не смогут к ним приехать.

Генеральный прокурор Гавайев Даг Чин заявил, что адвокаты продемонстрировали, что президентский запрет демонстрирует враждебность к религии, которую он назвал неконституционной.

Чин сказал, что от решения суда выигрывают дети и следующее поколение.

Власти по крайней мере шести других штатов оспаривают ограничения на въезд в суде. Среди них Мэриленд, адвокаты которого утверждают, что запрет по-прежнему носит дискриминационный характер в отношении мусульман.

Адвокаты министерства юстиции настаивали, что в новой версии указа «ничего не говорится о религии» и «не проводится религиозных различий».

Это уже второй раз, когда федеральный судья приостанавливает действие ограничений на въезд, установленных Трампом.

Апелляционный суд в Сан-Франциско усомнился в конституционности первой версии указа, когда поддержал решение окружного судьи, приостановившего его действие.