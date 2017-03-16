Линки доступности

Языки
Темы дня

Суд приостановил действие нового иммиграционного указа Трампа

Генеральный прокурор Гавайев Даг Чин

Генеральный прокурор Гавайев Даг Чин

Смотреть комментарии

Президент заявил, что будет отстаивать свою правоту вплоть до Верховного суда

ВАШИНГТОН – Возмущенный президент Дональд Трамп пообещал продолжать борьбу вплоть до Верховного суда, если потребуется, после того, как в среду федеральный судья на Гавайях приостановил действие его указа об ограничениях на въезд в США через несколько часов после его вступления в силу.

Судья Деррик Уотсон написал, что адвокаты, представляющие штат, продемонстрировали, что вступление указа в силу «может привести к невосполнимому ущербу».

Обращаясь к своим сторонникам в Нэшвилле, штат Теннесси, через несколько часов после вынесения судебного вердикта, Трамп сказал: «Опасность очевидна, закон очевиден, необходимость моего указа очевидна».

По словам президента, у него есть полномочия контролировать, кто может въезжать в страну, чтобы обезопасить американский народ.

Трамп обвинил федеральный окружной суд на Гавайях в беспрецедентном превышении полномочий судебной власти, добавив, что он «доведет это дело настолько далеко, насколько потребуется».

Власти Гавайев утверждают, что введенные Трампом временные ограничения на въезд и прием мигрантов из шести преимущественно мусульманских государств негативно отразятся на туризме, от которого серьезно зависит экономика штата.

Штат также заявил, что его мусульманское население может пострадать из-за того, что их родственники из этих шести стран – Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена – не смогут к ним приехать.

Генеральный прокурор Гавайев Даг Чин заявил, что адвокаты продемонстрировали, что президентский запрет демонстрирует враждебность к религии, которую он назвал неконституционной.

Чин сказал, что от решения суда выигрывают дети и следующее поколение.

Власти по крайней мере шести других штатов оспаривают ограничения на въезд в суде. Среди них Мэриленд, адвокаты которого утверждают, что запрет по-прежнему носит дискриминационный характер в отношении мусульман.

Адвокаты министерства юстиции настаивали, что в новой версии указа «ничего не говорится о религии» и «не проводится религиозных различий».

Это уже второй раз, когда федеральный судья приостанавливает действие ограничений на въезд, установленных Трампом.

Апелляционный суд в Сан-Франциско усомнился в конституционности первой версии указа, когда поддержал решение окружного судьи, приостановившего его действие.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG