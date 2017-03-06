Трамп может подписать новый указ по иммиграции в понедельник

Как сообщается, президент Дональд Трамп в понедельник подпишет новый указ, приостанавливающий прием беженцев и запрещающий въезд в страну гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением.

Этот указ является пересмотренной версией документа, который Трамп подписал в конце января, настаивая, что такой шаг необходим для обеспечения надлежащего процесса проверки въезжающих в страну и защиты национальной безопасности. Первый указ предусматривал временный запрет на въезд в США для выходцев из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

По словам официальных лиц, из нового списка будет исключен Ирак, однако запрет в отношении остальных шести стран останется в силе.

В новом указе также сохранится временный запрет на прием беженцев, однако не будет положения о бессрочном запрете на прием беженцев из Сирии.

Советник президента Трампа Келлиэнн Конуэй сообщила каналу Fox News, что запрет вступит в силу с 16 марта и не будет распространяться на иммигрантов, имеющих действительные визы, и обладателей постоянного вида на жительство.

Работа над указом продолжалась несколько недель на фоне сообщений, что он может быть вот-вот подписан. В официальной программе Трампа на понедельник подписание указа не упоминается. Многочисленные предыдущие указы фигурировали в программах на день, распространяемых Белым домом.

Федеральный апелляционный суд заблокировал первоначальный указ по иммиграции, который администрация Трампа продолжала защищать, работая над новой версией. Судьбу исков, поданных против указа многими штатами, в конечном итоге может решить Верховный суд.