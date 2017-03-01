СМИ: Из новой версии иммиграционного указа Трампа исключат Ирак

Представители США утверждают, что Ирак будет исключен из списка стран, гражданам которым будет временно запрещено въезжать в США в соответствии с новым указом президента Дональда Трампа, который пока не издан.

Четыре чиновника сообщили, что администрация пойдет на этот шаг под давлением Пентагона и Госдепартамента.

Эти ведомства призывали Белый дом исключить Ирак из списка, ссылаясь на важную роль, которую он играет в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Новый указ должен прийти на смену предыдущему указу президента, который был заблокирован федеральными судами.