Апелляционный суд обещает решение по иммиграционному указу без промедлений

ВАШИНГТОН – Апелляционный суд в Сан-Франциско обещал «как можно скорее» вынести решение по вопросу о том, имел ли федеральный судья законные основания приостановить действие иммиграционного указа президента Трампа, запрещающего въезд в страну жителям семи мусульманских стран.

Юрист Министерства юстиции и адвокат, представляющий штаты Вашингтон и Миннесота, которые подали иски против запрета, во вторник по телефону представили свои аргументы апелляционной комиссии из трех судей.

Прокурор Август Флендж заявил, что иммиграционный указ Трампа попадает в рамки его полномочий, предоставленных Конгрессом и Конституцией, и позволил ему установить «адекватные стандарты» для проверки путешествующих в США людей, которым нужны визы.

Флендж подчеркнул, что Конгресс и администрация Обамы установили, что семь стран – Сомали, Судан, Иран, Ирак, Ливия, Сирия и Йемен – беспокоят власти страны из-за риска терроризма или возникновения безопасных зон для террористов.

По его словам, несколько арестованных в США сомалийцев имели связи с террористами «Аш-Шабаб».

Представитель штата Вашингтон Ноа Перселл сказал суду, что администрация Трампа пытается восстановить запрет без полноценного судебного пересмотра, вновь погрузив страну в «хаос».

Отвечая на вопрос о том, какой ущерб нанес запрет жителям штата Вашингтон, Перселл отметил, что он разлучил семьи, помешал студентам вернуться из-за границы и вызвал у людей сомнения, следует ли им путешествовать, поскольку они не уверены, что смогут вернуться назад.

Генпрокуроры 15 других штатов подали заявления в поддержку Вашингтона и Миннесоты. Американский союз гражданских свобод, около 100 корпораций и группа демократов, в которую вошли экс-госсекретари Джон Керри и Мадлен Олбрайт, также написали аналогичные материалы.

Все стороны полагают, что в итоге дело будет передано на рассмотрение Верховного суда США.