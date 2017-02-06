Трамп: если «что-нибудь случится», виноват будет судья, блокировавший иммиграционный указ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если «что-нибудь случится», виноватым следует считать судью, который заблокировал его указ о запрете на въезд в страну для граждан семи преимущественно мусульманских стран.

В одном из твитов в воскресенье президент написал: «Просто не могу поверить, что судья подвергнет нашу страну такому риску».

В конце прошлом недели окружной судья Джеймс Робарт из штата Вашингтон временно заблокировал президентский указ Трампа, запрещающий впускать в страну жителей семи стран: Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. А в воскресенье апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско отклонил запрос администрации о восстановлении запрета.

«К чему идет наша страна, если судья может отменить запрет на въезд, введенный Министерством внутренней безопасности, и кто угодно, в том числе люди с плохими намерениями, может въехать в США», – написал Трамп в «Твиттере».

В своих воскресных твитах Трамп рассказал, что поручил Министерству внутренней безопасности «очень тщательно» проверять всех, кто въезжает в США, добавив, что суды «очень осложнили» эту работу. Он также в очередной раз высказал критику напрямую в адрес Робарта: «Судья открывает нашу страну для потенциальных террористов и людей, которые не желают нам лучшего. Плохие люди очень довольны!»

Апелляционный суд дал правительству и оспаривающим запрет штатам время до понедельника, чтобы представить дополнительные аргументы. Скорее всего, дело в итоге будет рассматривать Верховный суд.

В апелляции Минюста говорится, что решение судьи «пересматривает суждение президента в вопросе национальной безопасности» и вредит обществу, блокируя исполнение президентского указа.

Вице-президент США Майк Пенс поддержал критические замечания президента Дональда Трампа в адрес федерального судьи Робарта, заявив, что что Трамп выразил свое мнение в «уникальной» манере, и что американцы считают это оригинальным и понимают точку зрения президента.

«Постановление судьи по этому делу, которое касается американской внешней политики и национальной безопасности, очень расстроило президента», – добавил он.

Однако лидер сенатского большинства Митч Макконнелл в интервью CNN рекомендовал не адресовать критику конкретному судье. Он добавил: «Мы все хотим предотвратить проникновение террористов на территорию США, но мы не можем перекрывать въезд в страну. Мы, разумеется, не хотим, чтобы наши союзники-мусульмане, сражавшиеся вместе с нами в других странах, лишились возможности приезжать в США. Необходимо проявлять осторожность в этом вопросе».

В воскресенье лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила в интервью NBC, что готова начать работу над законопроектом о временной приостановке «при условии, что мы действуем в соответствии с Конституцией».

«Мы должны всегда следить за тем, как работают наши процедуры проверки, но это не значит, что мы должны вводить неконституционный и аморальный запрет на въезд в страну для мусульман», – сказала она.

Служба таможенного и пограничного контроля США приняла меры после решения судьи и стала пускать в страну обладателей действительных виз.

В субботу утром ряд крупных авиакомпаний, в том числе Air France, British Airways и Emirates начали допускать пассажиров из семи стран, упомянутых в президентском указе, на самолеты, вылетающие в США.

Однако, по словам беженца из Сомали, около 140 беженцев, расселению которых в США помешал указ Трампа, были отправлены обратно в лагерь беженцев. Когда они смогут его покинуть, неясно.

Ожидалось, что группу примут в США на этой неделе, однако в субботу беженцев выслали из центра Международной организации по миграции в Найроби обратно в лагерь беженцев Дадааб на востоке Кении.