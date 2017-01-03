Трамп подверг критике General Motors за перенос производства в Мексику

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник подверг критике General Motors – крупнейшего автопроизводителя страны – за отправку собранных в Мексике автомобилей Chevrolet Cruze для продаж в США без уплаты налоговой пошлины. Трамп пригрозил установить для General Motors высокий тариф.

«Делайте машины в США или платите высокую пошлину на ввоз!» – написал Трамп в «Твиттере».

По словам представителей General Motors, концерн уже сегодня выпускает большую часть компактных моделей Chevrolet Cruze в США – на заводе в городе Лордстаун, штат Огайо – в индустриальном сердце страны. Как подчеркнуло руководство компании, она импортирует из Мексики только модель хэтчбэк, что составляет лишь незначительную часть всех 172 тысяч автомобилей Chevrolet Cruze, проданных в первые 11 месяцев прошлого года. Помимо Мексики, фирма выпускает автомобиль стоимостью 21000 долларов в Китае.

В июне прошлого года представители концерна заявили, что спрос на Cruze был настолько высок, что завод в Лордстауне не справлялся с заказами, вследствие чего компания решила нарастить производственные мощности своего завода в мексиканском городе Рамос Ариспе.



С момента запуска линейки Cruze в 2009-м году концерн General Motors продал три миллиона этих автомобилей. Почти половина продаж пришлась на Китай, за которым следуют США, Россия и Бразилия.

Как и другие американские производители, General Motors использует более дешевую рабочую силу в Мексике, выплачивая работникам в среднем около 10 долларов в час (в США эта сумма составляет в среднем 33 доллара в час), извлекая выгоду от соглашения о свободной между США и 39 другими странами региона.