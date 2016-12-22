Трамп назначит Келлиэнн Конуэй своим советником

Переходная команда Дональда Трампа сообщила, что избранный президент решил назначить Келлиэнн Конуэй своим советником. Таким образом, она станет самой высокопоставленной женщиной, занимающей пост в новой администрации.

Конуэй заняла должность менеджера предвыборной кампании Трампа в августе, вскоре после того, как он получил республиканскую номинацию, и, по распространенному мнению, сыграла ключевую роль в его последующей победе на выборах. Она стала первой женщиной, возглавившей победоносную президентскую кампанию, а теперь станет одной из ключевых фигур в формировании политического бренда избранного президента.

«Она неустанно и упорно продвигает мою программу и умеет найти потрясающе эффективные способы донести наши идеи, – сказал Трамп, комментируя назначение Конуэй. – Я очень рад, что она войдет в число моих ближайших советников».

Конуэй активно защищала Трампа на протяжении всей кампании, даже в тот момент, когда в Сети появилось видео 2005 года, в котором он позволил себе вульгарные высказывания о женщинах.

Конуэй обладает большим опытом в области проведения опросов общественного мнения и является популярным политтехнологом среди консервативных кандидатов. Так, она консультировала Ньюта Гингрича в ходе его президентской кампании 2012 года и избранного вице-президента Майка Пенса во время борьбы за пост губернатора Индианы.

По данным СМИ, у Конуэй возникли разногласия с будущим главой президентской администрации Райнсом Прибусом и зятем Трампа Джаредом Кушнером из-за ее критики в адрес бывшего соперника Трампа Митта Ромни, которого рассматривали как возможного кандидата на пост госсекретаря. Трамп в конечном итоге выбрал на эту должность главу международной нефтегазовой компании ExxonMobile Рекса Тиллерсона.

Как сообщается, Трамп с большим уважением относится к Конуэй и хотел назначить ее пресс-секретарем Белого дома. Она отказалась от этого поста и в течение нескольких дней раздумывала над тем, следует ли ей перевезти своего мужа и четверых детей в Вашингтон, чтобы занять другой ключевой пост в администрации, или работать во внешней организации, поддерживающей избранного президента.