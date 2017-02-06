Перед тем, как вернуться в Вашингтон из своего поместья во Флориде, президент США Дональд Трамп в понедельник посетит штаб-квартиру Центрального командования вооруженных сил США на авиабазе Макдилл в Тампе, штат Флорида.

В ходе своего визита Трамп прослушает брифинги и выступит с речью, а также пообедает с военнослужащими. Этого его первая с момента вступления в должность масштабная публичная встреча с военными.

Центральное командование отвечает за управление военными операциями с союзниками и партнерами в целях обеспечения региональной стабильности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.