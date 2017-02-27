Трамп обсудит с губернаторами отмену реформы здравоохранения

Президент США Дональд Трамп предположил, что вопрос отмены реформы здравоохранения (так называемого Obamacare) и ее замены другим актом вызовет противодействие на его встрече с губернаторами штатов в понедельник в Вашингтоне.

Более 40 лидеров штатов находятся в столице США для участия в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов.

Принимая их в Белом доме в воскресенье вечером, Трамп произнес тост за «замечательных губернаторов Соединенных Штатов», хотя некоторые из них не согласны с определенными политическими установками президента.

Недавние указы президента об ужесточении отношения к 11 миллионам нелегальных иммигрантов включают угрозы лишить многомиллиардного федерального финансирования так называемые города-убежища, которые ограничивают сотрудничество с федеральными иммиграционными властями. Планы Трампа включают наделение сотрудников местных правоохранительных органов полномочиями иммиграционных агентов.

Многие губернаторы в беседе с журналистами «Голоса Америки» заявляли, что хотят, чтобы иммигранты и беженцы, недавно прибывшие в Америку, успешно начали новую жизнь. Они также подчеркнули, что в ходе применения закона отношение ко всем, к кому он относится, должно быть разумным и сочувственным.

Председатель ассоциации, губернатор Вирджинии Терри Макколиф заявил, что считает новые меры «аморальными и незаконными».

В беседе с корреспондентом Персидской службы «Голоса Америки» он сказал, что иммигранты и беженцы «чувствуют себя в безопасности в Вирджинии».

«Мы хотим, чтобы люди приезжали, начинали бизнес, растили детей и имели высокое качество жизни, – сказал Макколиф. – В Вирджинии мы будем защищать базовые и фундаментальные гражданские свободы и гражданские права».

Губернатор Орегона Кейт Браун в беседе с «Голосом Америки» заявила, что ее штат является «инклюзивным».

«Мы хотим, чтобы Орегон стал местом, где все могли бы процветать, – добавила она. – Это относится и к нашим иммигрантам и беженцам».

Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон заявил Сомалийской службе «Голоса Америки», что в его штате проживает большое число иммигрантов из Вьетнама, Мексики и стран Центральной Америки.

«Благодаря иммигрантам и беженцам Соединенные Штаты Америки являются тем, что они есть, – заявил он. – Просто все должно происходить в рамках легального процесса. То, что вы наблюдаете, а именно ужесточение применения иммиграционного законодательства, происходит не только в США, но в действительности и во всем мире».

«В Европе пытаются справиться с проблемами из-за их политики в отношении границ. США находятся в том же положении, – добавил Хатчинсон. – Давайте начнем с применения действующих законов. Конечно же, это нужно делать разумным и сочувственным образом, но нам нужно защищать свои границы и применять законы».

Споры вокруг Medicaid

Субботние дискуссии на собрании Национальной ассоциации губернаторов ознаменовались спорами вокруг предложения губернаторов-республиканцев о кардинальном пересмотре федеральной программы Medicade, обеспечивающей медицинской страховкой более 70 миллионов американцев с низкими доходами.

Предложение республиканских сенаторов, касающееся программы Medicaid, проект которого оказался в распоряжении Associated Press, призывает Конгресс изменить программу таким образом, чтобы она превратилась из бессрочных федеральных обязательств в программу, которую каждый штат разрабатывает с учетом своих финансовых возможностей.

Республиканцы утверждают, что их план позволит штатам проявлять большую гибкость при покрытии медицинских расходов малоимущих, одновременно защищая их от расходов, связанных с отменой Закона о доступном здравоохранении, подписанного Обамой.

Губернаторы-демократы в субботу обвинили своих республиканских коллег в нечестности в том, что касается последствий их плана. По их словам, он приведет к тому, что люди лишатся возможности компенсировать расходы на медицинское обслуживание ради того, чтобы профинансировать снижение налогов на богатых.

Демократы приняли Закон о доступном здравоохранении в 2010 году, когда партия имела большинство в обеих палатах Конгресса и своего президента в Белом доме. Республиканцы с самого начала выступали против его принятия и предприняли более 50 безуспешных попыток его отмены при администрации Обамы.

Республиканская партия утверждает, что стоимость медицинского страхования в соответствии с Законом о доступном здравоохранении слишком велика, и что в этом вопросе штаты должны иметь больше контроля, чем федеральное правительство.

В субботу губернаторы встретились с недавно назначенным министром здравоохранения Томом Прайсом. Будучи конгрессменом, Прайс резко критиковал Закон о доступном здравоохранении и возглавлял работу по его отмене и замене альтернативным законом. Министр заявил губернаторам, что в ближайшее время администрация представит свой план.

Во вторник Трамп выступит с речью перед обеими палатами Конгресса, в которой изложит свое видение предстоящего года. Новый президент традиционно выступает с подобной речью, аналогом доклада «О положении дел в стране», вскоре после инаугурации.