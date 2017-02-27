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Трамп обсудит с губернаторами отмену реформы здравоохранения

Губернатор Миссисипи Фил Брайант на открытии собрания Национальной ассоциации губернаторов. Вашингтон, 25 февраля 2017.

Губернатор Миссисипи Фил Брайант на открытии собрания Национальной ассоциации губернаторов. Вашингтон, 25 февраля 2017.

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В Вашингтоне проходит собрание Национальной ассоциации губернаторов, на котором лидеры штатов обсуждают различные внутриполитические темы

Президент США Дональд Трамп предположил, что вопрос отмены реформы здравоохранения (так называемого Obamacare) и ее замены другим актом вызовет противодействие на его встрече с губернаторами штатов в понедельник в Вашингтоне.

Более 40 лидеров штатов находятся в столице США для участия в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов.

Принимая их в Белом доме в воскресенье вечером, Трамп произнес тост за «замечательных губернаторов Соединенных Штатов», хотя некоторые из них не согласны с определенными политическими установками президента.

Недавние указы президента об ужесточении отношения к 11 миллионам нелегальных иммигрантов включают угрозы лишить многомиллиардного федерального финансирования так называемые города-убежища, которые ограничивают сотрудничество с федеральными иммиграционными властями. Планы Трампа включают наделение сотрудников местных правоохранительных органов полномочиями иммиграционных агентов.

Многие губернаторы в беседе с журналистами «Голоса Америки» заявляли, что хотят, чтобы иммигранты и беженцы, недавно прибывшие в Америку, успешно начали новую жизнь. Они также подчеркнули, что в ходе применения закона отношение ко всем, к кому он относится, должно быть разумным и сочувственным.

Председатель ассоциации, губернатор Вирджинии Терри Макколиф заявил, что считает новые меры «аморальными и незаконными».

В беседе с корреспондентом Персидской службы «Голоса Америки» он сказал, что иммигранты и беженцы «чувствуют себя в безопасности в Вирджинии».

«Мы хотим, чтобы люди приезжали, начинали бизнес, растили детей и имели высокое качество жизни, – сказал Макколиф. – В Вирджинии мы будем защищать базовые и фундаментальные гражданские свободы и гражданские права».

Губернатор Орегона Кейт Браун в беседе с «Голосом Америки» заявила, что ее штат является «инклюзивным».

«Мы хотим, чтобы Орегон стал местом, где все могли бы процветать, – добавила она. – Это относится и к нашим иммигрантам и беженцам».

Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон заявил Сомалийской службе «Голоса Америки», что в его штате проживает большое число иммигрантов из Вьетнама, Мексики и стран Центральной Америки.

«Благодаря иммигрантам и беженцам Соединенные Штаты Америки являются тем, что они есть, – заявил он. – Просто все должно происходить в рамках легального процесса. То, что вы наблюдаете, а именно ужесточение применения иммиграционного законодательства, происходит не только в США, но в действительности и во всем мире».

«В Европе пытаются справиться с проблемами из-за их политики в отношении границ. США находятся в том же положении, – добавил Хатчинсон. – Давайте начнем с применения действующих законов. Конечно же, это нужно делать разумным и сочувственным образом, но нам нужно защищать свои границы и применять законы».

Споры вокруг Medicaid

Субботние дискуссии на собрании Национальной ассоциации губернаторов ознаменовались спорами вокруг предложения губернаторов-республиканцев о кардинальном пересмотре федеральной программы Medicade, обеспечивающей медицинской страховкой более 70 миллионов американцев с низкими доходами.

Предложение республиканских сенаторов, касающееся программы Medicaid, проект которого оказался в распоряжении Associated Press, призывает Конгресс изменить программу таким образом, чтобы она превратилась из бессрочных федеральных обязательств в программу, которую каждый штат разрабатывает с учетом своих финансовых возможностей.

Республиканцы утверждают, что их план позволит штатам проявлять большую гибкость при покрытии медицинских расходов малоимущих, одновременно защищая их от расходов, связанных с отменой Закона о доступном здравоохранении, подписанного Обамой.

Губернаторы-демократы в субботу обвинили своих республиканских коллег в нечестности в том, что касается последствий их плана. По их словам, он приведет к тому, что люди лишатся возможности компенсировать расходы на медицинское обслуживание ради того, чтобы профинансировать снижение налогов на богатых.

Демократы приняли Закон о доступном здравоохранении в 2010 году, когда партия имела большинство в обеих палатах Конгресса и своего президента в Белом доме. Республиканцы с самого начала выступали против его принятия и предприняли более 50 безуспешных попыток его отмены при администрации Обамы.

Республиканская партия утверждает, что стоимость медицинского страхования в соответствии с Законом о доступном здравоохранении слишком велика, и что в этом вопросе штаты должны иметь больше контроля, чем федеральное правительство.

В субботу губернаторы встретились с недавно назначенным министром здравоохранения Томом Прайсом. Будучи конгрессменом, Прайс резко критиковал Закон о доступном здравоохранении и возглавлял работу по его отмене и замене альтернативным законом. Министр заявил губернаторам, что в ближайшее время администрация представит свой план.

Во вторник Трамп выступит с речью перед обеими палатами Конгресса, в которой изложит свое видение предстоящего года. Новый президент традиционно выступает с подобной речью, аналогом доклада «О положении дел в стране», вскоре после инаугурации.

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