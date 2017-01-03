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Трамп предложит Лайтхайзера на должность торгового представителя США

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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В случае утверждения заместитель торгового представителя при Рейгане Лайтхайзер будет играть важную роль в проведении торговой политики Трампа

Ожидается, что избранный президент Дональд Трамп выдвинет на должность торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, сообщил представитель переходной команды Трампа.

Этой номинацией будущий глава государства практически завершит формирование руководства новой администрации.

Лайтхайзер, который работал заместителем торгового представителя США при президенте Рональде Рейгане, будет играть ключевую роль в реализации программы Трампа в сфере торговли.

Избранный президент является решительным противником Транстихоокеанского партнерства, соглашение о котором подписали 12 государств, и выступает за заключение двусторонних торговых соглашений с отдельными странами.

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