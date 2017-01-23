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Трамп обсудит с президентом Мексики проблемы иммиграции и торговли

Энрике Пенья Ньето и Дональд Трамп

Энрике Пенья Ньето и Дональд Трамп

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Встреча американского лидера с Энрике Пенья Ньето запланирована на 31 января

Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп на следующей неделе встретится с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето для переговоров об иммиграции и пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

«Мексиканская сторона была потрясающей. Президент был поразительным. Думаю, мы добьемся очень хороших результатов для Мексики, для США, для всех участников», – заявил Трамп.

Встреча запланирована на 31 января.

Трамп сообщил, что в ближайшее время также планирует встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Перед выборами Трамп заявлял о необходимости пересмотра NAFTA. Его постоянные заявления, что он заставит Мексику заплатить за строительство стены на границе с США для противодействия нелегальной иммиграции, стали одной из отличительных черт его кампании.

Пенья Ньето назвал «нелепой» идею, что его правительство будет финансировать строительство стены.

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