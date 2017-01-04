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Трамп удивился переносу брифинга спецслужб по российским хакерским атакам

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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По его словам, доклад разведки был отложен до пятницы

Избранный президент Дональд Трамп сообщил, что брифинг спецслужб, посвященный обвинениям в адрес России во вмешательстве в ход выборов в США, отложен до пятницы.

«Брифинг "разведки" о так называемых "российских хакерских атаках" отложен до пятницы. Вероятно, нужно больше времени, чтобы выстроить аргументы. Очень странно!» – написал Трамп в Твиттере.

Трамп сомневается в верности выводов американских разведслужб, что Россия взломала компьютеры Демократической партии. На минувших выходных он сообщил, что будет обсуждать обвинения в хакерских атаках во вторник или среду.

Во вторник он не высказывался по этому вопросу.

В беседе с журналистами в субботу в своем особняке в Палм-Бич, штат Флорида, он сказал, что знает о хакерских атаках «то, что другие не знают», и что «мы не можем с уверенностью сказать», кто несет за них ответственность.

По его словам, любой компьютер уязвим для атак.

«Это очень важно. Если у вас есть что-то важное, напишите это на бумаге и отправьте по старинке с курьером, – сказал он. – Что бы мне ни говорили, ни один компьютер не является надежным».

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