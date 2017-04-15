Протестующие требуют от президента Трампа предъявить налоговую декларацию

Сотни протестующих собрались в субботу на Капитолийском холме в Вашингтоне, потребовав от президента Трампа официально обнародовать его налоговую декларацию.

«Президент Трамп выбросил великую американскую традицию в мусорное ведро точно так же, как подросток пытается спрятать дневник с плохими оценками», - заявил, обращаясь к собравшимся член финансового комитета Сената США демократ Рон Уайден.

Он напомнил, что Дональд Трамп стал первым президентом в новейшей истории США, отказавшимся раскрыть информацию об уплате налогов. Все его предшественники, начиная с Ричарда Никсона, предоставляли эту информацию избирателям.

«Пора прекратить скрытничать, господин президент, и обнародовать налоговые декларации, - потребовал сенатор Уайден. – Это не самое сложное решение, и мы будем настаивать на том, чтобы он сделал это».

15 апреля в США традиционно считается последним днем для ежегодной подачи деклараций. В этом году, из-за того, что этот день выпал на выходные, граждане могут сообщить государству о своих доходах до 18 апреля. Но, по словам Эзры Левина, исполнительного директора общественной организации Indvisible и одного из организаторов протестной акции, протестующие не просто требуют от Дональда Трампа отчитаться об уплате налогов.

«Мы хотим узнать, действует ли президент Соединенных Штатов в интересах жителей США, или он просто набивает собственные карманы, или обслуживает какого-либо хозяина, - пояснил Левин. – У Конгресса есть полномочия найти ответы на эти вопросы, и они (законодатели) использовали это право раньше».

По мнению представителя Working Families Party Джо Динкина, налоговая декаларация президента США должна быть обнародована в рамках расследования о возможных связях сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем. Сегодня эту информацию проверяют в ФБР, а также четырех комитетах обеих палат Конгресса США.

«Если мы не увидим налоговые документы, то никогда не узнаем, на кого он мог работать», - считает Динкин.

Протесты, организованные 70 общественными организациями в США, проходят в эти выходные в 150 городах страны, включая Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско и Чикаго. Активисты в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, проводят собственную демонстрацию под названием «Марш-о-Лаго» возле принадлежащего президенту гольф-клуба «Мар-о-Лаго», где Дональд Трамп проводит субботу и воскресенье.

Демонстрации в поддержку требований американских активистов также пройдут в Европе, Японии и Новой Зеландии.

Во время предвыборной кампании и после инаугурации Дональд Трамп неизменно отказывался раскрыть данные своей налоговой декларации, ссылаясь на то, что все необходимые для этого документы проверяет Налоговая служба США (IRS). Прошлой осенью представители этой службы официально сообщили, что аудиторская проверка не может служить препятствием для обнародования документов.

По данным социологического опроса университета Quinnipiac, опубликованного в начале апреля, 74% опрошенных высказались за то, чтобы Дональд Трамп отчитался перед избирателями о своих доходах.