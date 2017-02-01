Выдвинутый Трампом кандидат на пост судьи Верховного суда встретится с конгрессменами

Нил Горсач, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на вакантное место в Верховном суде, начнет в встречи с законодателями на Капитолийском холме в среду, первого февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация Трампа также планирует провести ряд посвященных номинанту брифингов для членов Конгресса.

Трамп объявил о своем выборе во вторник вечером, представив Нила Горсача как судью, «в котором страна остро нуждается». По мнению Трампа, Горсача можно сравнить с покойным членом Верховного суда Антонином Скалиа.

Горчас обладает «превосходным интеллектом, беспрецедентным юридическим образованием и привержен толкованию Конституции в соответствии с ее текстом», подчеркнул Трамп.

Процесс утверждения кандидатуры Горсача может стать напряженным – ранее республиканцы отказались проводить слушания по утверждению кандидатуры, предложенной президентом Бараком Обамой. Место Скалиа остается вакантным чуть меньше года.