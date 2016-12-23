Госдепартамент предоставил команде Трампа информацию о программах по гендерному равенству

Государственный департамент США выступил в защиту своего решения удовлетворить просьбу переходной команды избранного президента Дональда Трампа, касающуюся предоставления информации о «существующих программах и деятельности по обеспечению гендерного равноправия».

«Естественно, что у нас была бы иная реакция, если бы, например, речь зашла о списках конкретных имен, связанных с конкретными программами», – заявил пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби в четверг. «Мы бы не хотели заниматься чем-то подобным», – подчеркнул он.

Экстренный запрос был направлен в Госдепартамент в среду – ответ был затребован к пяти часам вечера того же дня. Команда Трампа потребовала документацию, касающуюся должностей персонала и финансирования программ, связанных с «борьбой с насилием на гендерной почве, поощрением участия женщин в экономической и политической сферах жизни, предпринимательстве и т.д.»

Член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Элиот Энгель в заявлении, предоставленном «Голосу Америки», подчеркнул, что он и его коллеги из Демократической партии дали ясно понять, что подобные «нападки команды Трампа на сотрудников Государственного департамента неприемлемы». «Я обеспокоен сообщениями о том, что некоторые отделы этого ведомства подвергаются подобному», – говорится в заявлении конгрессмена.

Один из сотрудников аппарата Конгресса на условиях анонимности сообщил «Голосу Америки», что подобный запрос может «прозвучать сигналом тревоги» на Капитолийском холме.

Нет ничего предосудительного в передаче информации о том, какие позиции заняты президентскими назначенцами и сотрудниками дипломатической службы страны, подчеркнул Кирби на встрече с журналистами. «Это нормально», – заявил бывший адмирал ВМС США, сравнив эту ситуацию с передачей корабля новому капитану, во время которой предыдущий командир сообщает о том, кто находится на борту и каковы обязанности членов экипажа.

Однако «переходная команда должна пояснить, почему они собирают эту информацию», подчеркнул Энгель в заявлении «Голосу Америки».

Джон Кирби также отметил, что Госдепартамент обеспокоен в связи с возможной попыткой команды Трампа выявить программы, которые помогают планированию семьи (включая прерывание нежелательной беременности) или касаются защиты прав ЛГБТ – тем, которые вызывают ожесточенное негодование у крайне консервативных групп и политиков страны.

В беседах с корреспондентом «Голоса Америки» карьерные дипломаты и служащие Госдепартамента выразили обеспокоенность в связи с запросом Трампа. Они отметили, что даже если бы Хиллари Клинтон одержала победу на выборах, в коридорах внешнеполитического ведомства витало бы некоторое беспокойство по поводу возможных кадровых перестановок на высоком уровне, однако теперь опасения распространились на гораздо более широкий круг сотрудников.

Еще в начале срока на посту госсекретаря США Хиллари Клинтон создала пост посла по особым поручениям в глобальных женских вопросах, сделав это направление одним из приоритетных для внешнеполитического ведомства США. Этот курс был продолжен ее преемником Джоном Керри.

Вопросы, касающиеся достижения гендерного равноправия, продолжают сохранять «первостепенное значение» для Государственного департамента, отметил Кирби на брифинге для журналистов в четверг.



Внешнеполитическое ведомство проинформировало некоторых обеспокоенных членов Конгресса о том, что не намерено удовлетворять какие-либо запросы будущей администрации, которые могут привести к несправедливому возмездию по отношению к государственным служащим.

Источник сообщил «Голосу Америки» в четверг, что эти обещания были даны в неофициальном ответе на письмо, направленное всеми демократами Комитета по иностранным делам Палаты представителей госсекретарю США Джону Керри после того, как переходная команда Трампа запросила у Министерства энергетики имена чиновников, работающих в сфере борбы с изменением климата.

Американские дипломаты пообещали представить официальную реакцию на письмо Комитета.

«Мы считаем, что ваше ведомство должно работать над обеспечением плавного перехода власти, – говорится в письме Комитета по иностранным делам Джону Керри. – Тем не менее, мы убеждены в том, что отдельные государственные служащие, сотрудники дипломатической службы и другие сотрудники не должны выделяться за их работу в поддержку политических целей, противоречащих целям следующей администрации, оставляя их уязвимыми для возмездия со стороны новой администрации. (...) Мы считаем, что подобная перепись имен имеет поразительное сходство с темными главами истории нашей страны, связанными с составлением «списков врагов» и политической охотой на ведьм».

Далее в письме говорится, что Керри и Госдепартамент располагают «полной поддержкой» подписавшихся под письмом относительно мер «по защите государственных служащих ведомства».

Ранее Министерство энергетики сообщило о своем отказе предоставить команде Трампа список имен сотрудников и подрядчиков, которые принимали участие в некоторых совещаниях по вопросам изменения климата.

Государственные служащие «должны быть в безопасности от возмездия, инициированного только за то, что они следовали законной политике своих руководителей», заявил президент Американской федерации государственных служащих Дэвид Кокс-старший. «Профессинальная, аполитическая карьера госслужащих, работающих над реализацией законодательства, является базовым оплотом западной демократии. Каждый из нас – вне зависимости от партийной принадлежности – должен быть возмущен любой попыткой политизировать функционирование исполнительной власти. Мы не можем допустить возвращения к политической охоте на ведьм 1950-х годов», – заключает он.

«Голос Америки» обратился за комментарием к переходной команде Трампа, однако этот запрос остался без ответа.