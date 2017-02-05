Трамп проводит телефонные переговоры с лидерами Украины и Италии

Вторые подряд выходные Дональд Трамп общается с лидерами стран мира. На эту субботу запланированы телефонные переговоры с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и президентом Украины Петром Порошенко.

Разговор с премьер-министром Италии состоится на следующий день после саммита лидеров Европейского союза на Мальте, где обсуждалось будущее блока. Вместе со своими европейскими коллегами Джентилони обещал противостоять Трампу, чью критику в отношении ЕС некоторые рассматривают как угрозу ослабления трансатлантического альянса.

Участники саммита обсудили идеи, которые будут отражены в декларации о будущем Евросоюза, подписание которой планируется в марте в ходе встречи лидеров блока в Риме по случаю 60-летия годовщины Римского договора, который лег в основу предшественника ЕС – Европейского экономического сообщества (ЕЭС).

В пятницу Джентилони заявил, что видит «большие возможности» для ЕС в случае, если администрация Трампа сфокусирует внимание на преимущественно внутренних делах. Таким образом, у Европы появится шанс стать «сверхдержавой номер один в международной торговле».

Кризис в Украине

Первый после инаугурации телефонный разговор президента Трампа со своим украинским коллегой Петром Порошенко состоится на фоне обострения столкновений на востоке Украины между украинской армией и сепаратистами, которых поддерживает Россия. Десятки людей погибли на прошлой неделе по мере ухудшения ситуации до уровня 2015 года.

Порошенко призвал рассматривать обострение ситуации как основание для продления западных санкций, введенных в отношении Москвы в связи с ее действиями в Украине. Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал улучшить отношения с Россией, что вызвало обеспокоенность в Украине тем, что США могут отменить некоторые санкции.

Тем не менее, ранее на этой неделе представитель США при ООН Никки Хейли осудила агрессивные действия России на востоке Украны и заверила, что американские санкции останутся в силе.