Линки доступности

Языки
Новости

Зять Трампа сопровождает Данфорда в поездке в Ирак

Джаред Кушнер

Джаред Кушнер

Смотреть комментарии

Джаред Кушнер, вероятно, будет обсуждать борьбу с боевиками «Исламского государства»

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил в воскресенье, что Джаред Кушнер, зять и старший советник президента Дональда Трампа, находится в Ираке.

Чиновник уточнил, что Кушнер сопровождает председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда.

Джозеф Данфорд

Джозеф Данфорд

Подробности визита Кушнера пока не известны, однако, вероятно, он будет обсуждать борьбу Ирака с джихадистами «Исламского государства».

Возглавляемая США международная коалиция наносит воздушные удары по боевикам в поддержку иракских войск на местах.

Кушнер, как и Трамп до прихода в Белый дом, не имел опыта работы в правительстве, но за короткий срок стал одним из самых влиятельных людей в Вашингтоне.

Он женат на дочери Трампа Иванке.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG