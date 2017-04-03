Зять Трампа сопровождает Данфорда в поездке в Ирак

Джаред Кушнер, вероятно, будет обсуждать борьбу с боевиками «Исламского государства»
Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил в воскресенье, что Джаред Кушнер, зять и старший советник президента Дональда Трампа, находится в Ираке.
Чиновник уточнил, что Кушнер сопровождает председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда.
Подробности визита Кушнера пока не известны, однако, вероятно, он будет обсуждать борьбу Ирака с джихадистами «Исламского государства».
Возглавляемая США международная коалиция наносит воздушные удары по боевикам в поддержку иракских войск на местах.
Кушнер, как и Трамп до прихода в Белый дом, не имел опыта работы в правительстве, но за короткий срок стал одним из самых влиятельных людей в Вашингтоне.
Он женат на дочери Трампа Иванке.
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