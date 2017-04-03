Зять Трампа сопровождает Данфорда в поездке в Ирак

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил в воскресенье, что Джаред Кушнер, зять и старший советник президента Дональда Трампа, находится в Ираке.

Чиновник уточнил, что Кушнер сопровождает председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда.

Подробности визита Кушнера пока не известны, однако, вероятно, он будет обсуждать борьбу Ирака с джихадистами «Исламского государства».

Возглавляемая США международная коалиция наносит воздушные удары по боевикам в поддержку иракских войск на местах.

Кушнер, как и Трамп до прихода в Белый дом, не имел опыта работы в правительстве, но за короткий срок стал одним из самых влиятельных людей в Вашингтоне.

Он женат на дочери Трампа Иванке.