Президент США подписал Акт о финансировании НАСА

Законопроект стал первым всеобъемлющим документом такого рода, принятым Конгрессом за последние 6 лет
Президент Дональд Трамп подписал во вторник закон о финансировании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Как указывается в пресс-релизе Белого дома, этот документ демонстрирует решительную поддержку обеими партиями космической программы страны и призван обеспечить лидерство НАСА в области исследования космоса.
«Этим законом мы поддерживаем ученых, инженеров и астронавтов НАСА в их стремлении к открытиям», - сказал президент во время церемонии подписания документа.
Законопроект, единогласно поддержанный Конгрессом, одобряет разработку и осуществление долгосрочного плана освоения дальнего космоса, инвестиции в научные исследования и технологии, а также приветствует усилия НАСА по поддержке коммерческих космических программ, которые будут способствовать развитию экономики и созданию новых рабочих мест.
По сообщениям американских СМИ, закон определяет полет на Марс как одну из приоритетных задач НАСА. В нынешнем финансовом году ассигнования на нужды Агентства составят 19,5 млрд долларов. В проекте бюджета на 2018 год НАСА планируется выделить 19,1 млрд долларов.
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