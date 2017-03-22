Президент США подписал Акт о финансировании НАСА

Президент Дональд Трамп подписал во вторник закон о финансировании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Как указывается в пресс-релизе Белого дома, этот документ демонстрирует решительную поддержку обеими партиями космической программы страны и призван обеспечить лидерство НАСА в области исследования космоса.

«Этим законом мы поддерживаем ученых, инженеров и астронавтов НАСА в их стремлении к открытиям», - сказал президент во время церемонии подписания документа.

Законопроект, единогласно поддержанный Конгрессом, одобряет разработку и осуществление долгосрочного плана освоения дальнего космоса, инвестиции в научные исследования и технологии, а также приветствует усилия НАСА по поддержке коммерческих космических программ, которые будут способствовать развитию экономики и созданию новых рабочих мест.

По сообщениям американских СМИ, закон определяет полет на Марс как одну из приоритетных задач НАСА. В нынешнем финансовом году ассигнования на нужды Агентства составят 19,5 млрд долларов. В проекте бюджета на 2018 год НАСА планируется выделить 19,1 млрд долларов.