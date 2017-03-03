Политики в Вашингтоне начали «твиттер-войну»

Президент Дональд Трамп раздраженно ответил на критику законодателей-демократов, требующих назначить независимого прокурора для расследования контактов членов администрации США с Москвой.

«Мы должны немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Кремлем и Путиным! Настоящий лицемер!», – написал глава Белого дома в своем «Твиттере», сопроводив сообщение старой фотографией улыбающегося лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, запечатленного в компании российского президента во время визита Владимира Путина в Нью-Йорк.

Уже через несколько минут сенатор ответил президенту, сообщив в своем «Твиттере», что встреча с «Путиным и окружением российского лидера» состоялась в 2003 году, и «была полностью открыта для прессы и общественности».

«С удовольствием готов поговорить (об этом) под присягой, – написал Шумер. – Как насчет вас и вашей команды?».

Как выяснилось, снимок агентства Associated Press, использованный Трампом, на котором Шумер и Путин с бумажными стаканчиками с кофе и с пончиками в руках осматривают открывшуюся в США первую автозаправку компании «Лукойл», впервые появился в социальных сетях еще в минувший четверг.

После того, как в ходе специально созванной пресс-конференции генеральный прокурор Джефф Сешнс признал, что дважды встречался с российским послом и объявил о добровольном отказе о участия «в любых расследованиях», связанных с президентской кампанией в США, сенатор Шумер заявил, что глава минюста должен немедленно уйти в отставку.

Он подчеркнул, что не «видит ничего криминального» во встречах с российским представителем, но считает недопустимым то, что Сешнс скрыл эту информацию в ходе слушаний в Сенате.

Чак Шумер пообещал, что будет настаивать на назначении спецпрокурора и проведении «всестороннего и независимого расследования» всех контактов членов администрации президента Трампа с Москвой.

«Наш долг – установить правду, – написал сенатор в своем «Твиттере». – Мы должны оценить масштабы российского вмешательства в наши выборы».

«Сделай это, пока пьешь кофе и ешь пончик», – немедленно ответил законодателю глава отдела по работе с социальными сетями Белого дома Дэн Скавино, сопроводив свой «твит» той самой фотографией Шумера и Путина.