Дональд Трамп выбирает советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп сообщил, что выбирает среди четверых кандидатов на пост советника по национальной безопасности, освободившийся после отставки Майкла Флинна.

Один из кандидатов – адмирал в отставке Робер Харвард - отказался от этого предложения, заставив Трампа расширить поиски. В Твиттере Трамп назвал одно имя – генерал-лейтенанта в отставке Кейта Келлога. Согласно утечке из Белого дома, в списке потенциальных кандидатов также бывший директор ЦРУ, генерал Дэвид Петреус.

Келлогу 72 года, ныне он занимает пост начальника канцелярии Совета национальной безопасности. Он сопровождает Трампа в поездке в Южную

Каролину и Флориду.

Дэвид Петреус успешно воевал в Ираке, и был назначен президентом Обамой директором ЦРУ. Однако в 2012 году он был вынужден уйти в отставку, после того, как выяснилось, что Петреус передавал секретную информацию своему биографу, с которой генерала связывали романтические отношения.