Макмастер в сенатском комитете по вооруженным силам: необычное слушание

Высокопоставленный офицер Армии США, которого президент Дональд Трамп хочет назначить своим советником по национальной безопасности, ответит на вопросы сенаторов в ходе редкого закрытого заседания на фоне продолжающегося разбирательства по поводу предполагаемых контактов между предвыборным штабом Трампа и российскими властями.

Назначенное на вторник появление генерал-лейтенанта Г.Р. Макмастера в сенатском комитете по вооруженным силам является необычным событием, поскольку для назначения на пост советника по национальной безопасности не нужно утверждение в Сенате и претенденты на него, как правило, не выступают на слушаниях на Капитолийском холме.

Однако у Макмастера другая ситуация: он решил остаться на действительной военной службе вместо того, чтобы подать в отставку, а генералам его ранга необходимо одобрение конгрессменов при продвижении по службе или новых назначениях.

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, возглавляющий комитет, заявил, что в конце заседания члены комитета проголосуют, рекомендовать ли полному составу Сената сохранить за Макмастером его ранг.

По словам Маккейна, присутствия Макмастера на заседании комитета хотели демократы и даже несколько республиканцев. Однако сам Маккейн, назвавший Макмастера отличным кандидатом на должность советника по национальной безопасности, постарался сделать формат заседания менее формальным, чем обычные слушания в комитете.

«Не то чтобы он будет давать показания, – уточнил Маккейн. – Это скорее встреча, чем слушание».

Прямолинейный и независимый в своих суждениях, Макмастер пользуется уважением как у демократов, так и у республиканцев. Однако его встреча с комитетом состоится в особо сложное для президентской администрации время. Комитеты по разведке Палаты представителей и Сената, а также ФБР расследуют контакты между Трампом и российскими властями, а также обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Трамп выбрал Макмастера в прошлом месяце после того, как отправил в отставку его предшественника Майкла Флинна, за то, что тот дал вице-президенту Майку Пенсу неточную информацию о своих разговорах с российским послом в Вашингтоне и о том, обсуждали ли они американские санкции в отношении России.

В свете отставки Флинна сенаторы могут задать Макмастеру вопросы о внутренней деятельности Совета по национальной безопасности, который он будет контролировать. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Трамп пообещал Макмастеру «100-процентный контроль».

Это обещание может привести к напряженности в отношениях со Стивеном Бэнноном, главным стратегом президента, который руководит так называемой «группой стратегических инициатив», работающей параллельно с Советом по национальной безопасности.

Бэннон также состоит в узком комитете Совета по национальной безопасности, что в результате реструктуризации дает ему равную позицию с членами кабинета Трампа – такими, как министр обороны Джим Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Как отмечает сенатор Джек Рид из штата Род-Айленд, самый высокопоставленный демократ в сенатском комитете по вооруженным силам, это изменение также ослабило роль генерала Морской пехоты Джозефа Данфорда, возглавляющего Объединенный комитет начальников штабов.

«Дело не только в присутствии Бэннона, – считает Рид, называющий стратега Трампа политтехнологом. – Я думаю, возникнет целый ряд вопросов».

Макмастер – первый офицер на действительной военной службе, претендующий на пост советника по национальной безопасности, со времен Колина Пауэлла, который, будучи генерал-лейтенантом, занял этот пост на два последние года президентства Рональда Рейгана.

Комитет по вооруженным силам не настаивал, чтобы Пауэлл выступил перед ним, однако его члены открыто обсуждали преимущества и недостатки назначения на этот пост офицера, находящегося на действительной службе, о чем свидетельствуют записи с их заседания от 15 декабря 1987 года.

Бывший сенатор Сэм Нанн, демократ из штата Джорджия, возглавлявший комитет, поддержал кандидатуру Пауэлла, однако предупредил, что назначение генерала или адмирала на этот пост приведет к «неизбежному конфликту». По его словам, офицер отчитывается напрямую перед президентом, однако его карьера и зарплата зависят от одного, очень влиятельного федерального ведомства – Министерства обороны.

Однако Маккейн, в то время являвшийся членом комитета по вооруженным силам, отметил, что Конституция позволяет президенту назначать «любого человека любого рода занятий по своему усмотрению».