Президент Трамп планирует посетить штаб-квартиру ЦРУ

Утром в субботу только что вступивший в должность президент США Дональд Трамп принял участие в праздничном молебне в Вашингтонском национальном соборе вместе со своей семьей и вице-президентом Майком Пенсом, который также был здесь со своей супругой Карен.

Рано утром в субботу в Твиттере Трамп еще поблагодарил американский народ за участие в инаугурационных мероприятиях в пятницу и выразил благодарность прессе за благоприятные, в целом, отзывы о его инаугурационной речи.

На второй день президентства Трампа в Вашингтоне проходит демонстрация, которая привлекла на Национальный Молл сотни тысяч людей, протестующих против некоторых аспектов политики Трампа.

По словам организаторов «Марша женщин на Вашингтон», они выступают за расовое и гендерное равенство, за право на доступное медицинское обслуживание и право на аборт. Именно эти права, как они считают, находятся под угрозой во время президентства Трампа.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в субботу посвятит часть своего первого полноценного дня посещению офиса Центрального разведывательного управления (ЦРУ), одной из спецслужб, с которой у него в прошлом возникало недопонимание.

Трамп критически высказывался по поводу работы ЦРУ и других разведывательных служб в связи с их заявлениями о причастности России к хакерским атакам во время выборов в США. В течение нескольких последних недель Трамп обвинил спецслужб в утечке недостоверной информации, в которой говорилось о том, что якобы Москва собирала компрометирующее досье на Дональда Трампа.

Визит Трампа в ЦРУ пройдет после того, как демократам в Конгрессе удалось добиться перенесения на понедельник рассмотрения Сенатом предложенного Трампом кандидата на пост директора ЦРУ Майка Помпео. Республиканские законодатели осудили такой перенос и отметили, что данные действия привели к тому, что агентство осталось без руководства в эти выходные.