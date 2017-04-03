Трамп: США готовы в одиночку решать проблему Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай не займется решением проблемы Северной Кореи, «это сделаем мы».

«Китай имеет большое влияние на Северную Корею», – сказал Трамп в интервью лондонскому изданию Financial Times. – И Китай либо поможет нам с Северной Кореей, либо нет. В последнем случае никому от этого пользы не будет».

В четверг Трамп примет председателя КНР Си Цзиньпина в принадлежащем ему особняке Мар-а-Лаго во Флориде.

Северная Корея и ее ядерная программа, несомненно, станет одной из главных тем двухдневного саммита. Угрозы и санкции, включая недавний отказ Китая от импорта угля из Северной Кореи, не смогли сдержать стремление Пхеньяна стать ядерной державой.

Американские эксперты предупреждают, что Северная Корея планирует шестое ядерное испытание. В феврале Пхеньян произвел запуск баллистических ракет в сторону Японского моря, который Токио назвал «недопустимым».

Заместитель советника по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд в беседе с журналистом Financial Times допустила, что Северная Корея может обрести возможность нанести ракетный ядерный удар по территории США к концу срока полномочий администрации Трампа в 2021 году.

Выступая в программе «На этой неделе» на телеканале АВС в воскресенье, посол США в ООН Никки Хейли заявила, что настало время, когда Китай должен действовать и прекратить «отговорки, что и они тоже обеспокоены».

«Они должны показать нам, насколько они обеспокоены. Им нужно оказать давление на Северную Корею. Единственная страна, которая может остановить Северную Корею, – это Китай», – заявила Хейли.

Военный вариант не отбрасывается

Белый дом рассматривает все варианты действий в отношении Северной Кореи, включая военный.

Бывший министр обороны США Эштон Картер, который также появился в программе «На этой неделе», заявил, что США разработали план превентивного удара по северокорейскому исследовательскому комплексу в Йонбёне еще в 1994 году, когда президентом был Билл Клинтон.

Картер сказал, что от военного варианта никогда нельзя отказываться.

По мнению экс-главы Пентагона, упреждающий удар по пусковой ракетной площадке может спровоцировать вторжение Северной Кореи в Южную Корею и привести к несомненному поражению Севера.

Однако, предупредил он, последствием такого шага будет война, сопряженная с «настолько интенсивным насилием, какого мы не видели со времен последней Корейской войны».

«Сеул находится прямо у границ Демилитаризованной зоны», – отметил он.

Картер сказал, что Север знает, что США уделяют особое внимание стратегии сдерживания и силы на Корейском полуострове.

Кроме того, по его словам, Китай знает, что крах Северной Кореи приведет к созданию у его границ объединенной Кореи, союзником которой будут США.