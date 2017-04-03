Трамп: США готовы в одиночку решать проблему Северной Кореи

Президент Трамп призвал Китай повлиять на Пхеньян для снижения угрозы со стороны КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай не займется решением проблемы Северной Кореи, «это сделаем мы».
«Китай имеет большое влияние на Северную Корею», – сказал Трамп в интервью лондонскому изданию Financial Times. – И Китай либо поможет нам с Северной Кореей, либо нет. В последнем случае никому от этого пользы не будет».
В четверг Трамп примет председателя КНР Си Цзиньпина в принадлежащем ему особняке Мар-а-Лаго во Флориде.
Северная Корея и ее ядерная программа, несомненно, станет одной из главных тем двухдневного саммита. Угрозы и санкции, включая недавний отказ Китая от импорта угля из Северной Кореи, не смогли сдержать стремление Пхеньяна стать ядерной державой.
Американские эксперты предупреждают, что Северная Корея планирует шестое ядерное испытание. В феврале Пхеньян произвел запуск баллистических ракет в сторону Японского моря, который Токио назвал «недопустимым».
Заместитель советника по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд в беседе с журналистом Financial Times допустила, что Северная Корея может обрести возможность нанести ракетный ядерный удар по территории США к концу срока полномочий администрации Трампа в 2021 году.
Выступая в программе «На этой неделе» на телеканале АВС в воскресенье, посол США в ООН Никки Хейли заявила, что настало время, когда Китай должен действовать и прекратить «отговорки, что и они тоже обеспокоены».
«Они должны показать нам, насколько они обеспокоены. Им нужно оказать давление на Северную Корею. Единственная страна, которая может остановить Северную Корею, – это Китай», – заявила Хейли.
Военный вариант не отбрасывается
Белый дом рассматривает все варианты действий в отношении Северной Кореи, включая военный.
Бывший министр обороны США Эштон Картер, который также появился в программе «На этой неделе», заявил, что США разработали план превентивного удара по северокорейскому исследовательскому комплексу в Йонбёне еще в 1994 году, когда президентом был Билл Клинтон.
Картер сказал, что от военного варианта никогда нельзя отказываться.
По мнению экс-главы Пентагона, упреждающий удар по пусковой ракетной площадке может спровоцировать вторжение Северной Кореи в Южную Корею и привести к несомненному поражению Севера.
Однако, предупредил он, последствием такого шага будет война, сопряженная с «настолько интенсивным насилием, какого мы не видели со времен последней Корейской войны».
«Сеул находится прямо у границ Демилитаризованной зоны», – отметил он.
Картер сказал, что Север знает, что США уделяют особое внимание стратегии сдерживания и силы на Корейском полуострове.
Кроме того, по его словам, Китай знает, что крах Северной Кореи приведет к созданию у его границ объединенной Кореи, союзником которой будут США.
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