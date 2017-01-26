Трамп подписал указ, лишающий города-убежища федеральных грантов

Президент Дональд Трамп подписал указ, который, по его словам, позволит «принять жесткие меры в отношении городов-убежищ», лишая их федеральных грантов.

Города-убежища ограничивают содействие федеральным властям в их попытках арестовать или депортировать нелегальных иммигрантов. Сорок городов и 364 округа по всей стране считают себя местами для убежища.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что федеральные власти будут, «не церемонясь», обеспечивать соблюдение закона.

«Мы лишим федеральных грантов штаты и города, укрывающие нелегальных иммигрантов. Нельзя заставлять американский народ субсидировать неуважение к закону», – сказал Спайсер.

Федеральные гранты представляют собой экономическую помощь США, источником которой являются общие доходы бюджета. Эти средства используются для оплаты различных услуг, таких как общественные центры, клиники и жилье для малоимущих.

Однако генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман заявил, что у Трампа нет конституционных полномочий сокращать финансирование городов-убежищ.

«Я призываю президента Трампа немедленно отменить указ. Если он этого не сделает, то я сделаю все, что в моей власти, чтобы оспорить его», – сказал он.