Трамп пожертвовал свою зарплату Службе национальных парков США

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во время ежедневного брифинга передал министру внутренних дел США Райану Зинке чек на сумму 78333,32 долларов - зарплату за первый квартал 2017 года.

Став президентом, бизнесмен-миллиардер Трамп пообещал отказаться от президентской зарплаты. Свой зарабаток президент США решил пожертвовать на нужды Службы национальных парков. Как правило, за пожертвования американские налогоплательщики получают возможность снизить свою налоговую нагрузку.

Такой подарок Службе национальных парков может стать попыткой примирения. У Трампа сложились непростые отношения со Службой парков из-за твитов ведомства, согласно которым количество пришедших на его инаугурацию было гораздо меньше пришедших на инаугурацию Барака Обамы.

Служба национальных парков входит в структуру Министерства внутренних дел США – ведомства, чей бюджет Трамп предложил сократить на более чем миллиард долларов.

Благотворительность Трампа не успокоила критиков политики президента в области охраны окружающей среды. Некоммерческая организация The Sierra Club, занимающаяся вопросами охраны природы, назвала этот шаг «трюком».

«Если Дональд Трамп действительно хочет помочь нашим паркам, он должен перестать пытаться урезать их бюджет до исторически низкого уровня», – заявили в организации.

Райан Зинке сказал, что «в восторге» от решения президента передать средства входящей в его ведомство структуре. По его словам, деньги пойдут на финансирование проектов по благоустройству 25-ти полей сражений времен Гражданской войны, которые долгое время откладывались. Для завершения этого проекта требуется 229 миллионов долларов.