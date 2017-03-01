Трамп подтвердил приверженность альянсам, не упомянув о российской угрозе

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о поддержке связей с традиционными союзниками в сфере безопасности во всем мире, но в соответствии со своей доктриной «Америка превыше всего», заявил: «Моя работа не в том, чтобы представлять весь мир. Моя работа в том, чтобы представлять Соединенные Штаты Америки».

В своем первом обращении к Конгрессу после вступления в должность 20 января Трамп попытался успокоить союзников, которые до сих пор испытывают сомнения в его обязательствах по их защите и поддержанию роли США как глобального лидера, которые возникли во время предвыборной кампании в прошлом году.

«Мы решительно поддерживаем НАТО – альянс, скованный на основе связей, возникших в ходе двух мировых войн, которые свергли фашизм, и "холодной войны", которая нанесла поражение коммунизму», – сказал Трамп.

«Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства, – продолжил он. – И теперь, на основе наших жестких и откровенных дискуссий, они начинают это делать».

«Мы рассчитываем, что наши партнеры – будь то в НАТО, на Ближнем Востоке или в Тихоокеанском регионе – будут не только играть прямую и значимую роль в стратегических и военных операциях, но и нести справедливую долю расходов», – подчеркнул Трамп.

Президент старался подтвердить активную заинтересованность Америки в мировых делах.

«Наша внешняя политика ориентирована на прямое, активное и серьезное взаимодействие с миром, – сказал он. – Речь идет об американском лидерстве, основанном на жизненно важных интересах безопасности, которые мы разделяем с нашими союзниками во всем мире».

В то же время он не упомянул об одной из главных причин тревог в Европе – агрессивной политике России по отношению к Украине, российской аннексии Крыма и дружелюбных характеристик, которые он давал президенту России Владимиру Путину во время избирательной кампании.

«Мы будем уважать исторические институты, но мы также будем уважать суверенные права стран», – заявил Трамп, не вдаваясь в детали.

Он отметил, что свободные страны являются наилучшим средством выражения воли людей, и Америка уважает «право всех стран идти собственным путем».

«Моя работа не в том, чтобы представлять весь мир, – резюмировал он. – Моя работа в том, чтобы представлять Соединенные Штаты Америки. Но мы знаем, что Америка находится в лучшем положении, когда конфликтов меньше, а не больше».