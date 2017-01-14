Трамп: санкции против России будут сохранены, но, возможно, ненадолго

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оставить в силе санкции против России, введенные администрацией Обамы, однако, не исключил возможности их снятия в недалеком будущем при определённых условиях.

В интервью The Wall Street Journal, размещенном на сайте газеты в пятницу вечером, Дональд Трамп сообщил, что не будет отменять санкции «по крайней мере в течение определенного периода времени», но, возможно, сделает это, если Россия окажет ему содействие в борьбе с терроризмом и в достижении других целей, важных для США «Если мы поладим, и если Россия действительно будет нам помогать, зачем налагать санкции на кого-то, кто делает какие-то очень хорошие вещи», - подчеркнул Трамп в интервью газете.

Трамп также сообщил, что после вступления в должность президента США, он будет готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. «Я понимаю, что они хотели бы встретиться, и совершенно не возражаю», - поделился избранный президент с The Wall Street Journal.

Между тем, газета The Washington Post сообщила, что Россия предложила администрации Трампа принять участие в серии переговоров о мирном урегулировании сирийского конфликта. Переговоры пройдут в Астане, столице Казахстана, через несколько дней после инаугурации Трампа.

Газета также сообщает, что приглашение в Астану было передано Сергеем Кисляком, послом России в Вашингтоне, в прошлом месяце, в ходе его телефонного разговора с Майклом Флинном, будущим советником по национальной безопасности Трампа.