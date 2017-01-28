Попытки Трампа реализовать бизнес-проекты в СССР и постсоветской России были неудачны

Накануне церемонии инаугурации 20 января американские СМИ вновь напомнили о скандале с хакерскими атаками, организованными российскими властями во время избирательной кампании в США. Многочисленным критикам Дональд Трамп ответил в своем Твиттере.

«Россия никогда не пыталась вынудить меня сделать что-либо, - написал избранный президент 11 января. – МЕНЯ НИЧТО НЕ СВЯЗЫВАЕТ С РОССИЕЙ – У МЕНЯ НЕТ НИ СДЕЛОК, НИ КРЕДИТОВ, НИЧЕГО».

На самом деле, Трамп пытался начать бизнес в России еще десятилетия назад, на закате Советского Союза.

В 80-х набирающий силу строительный магнат с явными президентскими амбициями заинтересовался вопросами внешней политики, включая ядерное разоружение.

Он поддерживал президента Рональда Рейгана, и настойчиво предлагал вступить в переговоры о сокращении ядерных вооружений с Советским Союзом. Белый дом, впрочем, не проявил никакого интереса к его предложению возглавить американскую делегацию на этих переговорах.

В разгар «холодной войны»

Эксперты считают, что на пике «холодной войны» Трамп увидел в переговорах о ядерном разоружении не только возможность принять участие в разрешении одного из главных вопросов мировой политики, но и способ заметно увеличь собственный «политический вес».

«Я не думаю, что будет большим преувеличением сказать, что Трамп решил воспользоваться возможностью поучаствовать в самом важном на тот момент (политическом) проекте», говорит эксперт нью-йоркского исследовательского центра Eurasia Group Закари Уитлин (Zachary Witlin).

Кроме этого, в политике перестройки, объявленной Михаилом Горбачевым в середине 80-х, Дональд Трамп увидел возможность для бизнес-инвестиций.

В 1987 году он встретился с Горбачевым в Вашингтоне, и позднее вспоминал, что несмотря «на полную противоположность взглядов», у них сложились «очень хорошие» отношения.

Встреча бизнесмена в нью-йоркском небоскребе Trump Tower с послом СССР в США Юрием Дубининым окончилась тем, что в том же 1987 году Трамп посетил Москву и Ленинград, где он встречался с руководителями советских туристических ведомств, и обсуждал проекты строительства отелей класса «люкс». Все его расходы тогда оплатила советская сторона.

Поездка не принесла никаких результатов, но тем не менее позже Трамп неизменно хвалил Горбачева за то, что он «открыл страну».

«Как практичный бизнесмен, он увидел в Советском Союзе абсолютно нетронутый рынок, - считает эсперт Фонда защиты демократий Борис Зильберман (Boris Zilberman). – Он хотел заработать на этом, но все его попытки закончились ничем».

Распад Советского Союза

Впрочем, уже скоро на горизонте появились новые возможности. После распада СССР в 1991 году президент Борис Ельцин дал старт началу программы приватизации государственных активов. Западные инвесторы тогда поспешили принять участие в масштабной «распродаже». Попытался сделать свои ставки и Дональд Трамп, но, как считают некоторые наблюдатели, бизнесмен сделал это слишком поздно.

В 1996 году он во второй раз приехал в Москву с предложением построить роскошный комплекс зданий на территории, которая принадлежала американской табачной компании Liggett-Ducat. Трамп много говорил о больших возможностях, которые открывала Москва для девелопера, и даже официально зарегистрировал в России собственную торговую марку, как он делал всегда, начиная новый строительный проект.

В течении следующих десяти лет он зарегистрировал в России еще как минимум семь различных торговых марок, но так и не смог реализовать ни одного девелоперского проекта.

Почему опытный бизнесмен и переговорщик Трамп, переживший длинную череду банкротств, и сумевший создать глобальный бренд, так и не смог заключить ни одной сделки в России, до сих пор остается загадкой.

Одно из объяснений заключается в том, что деловая обстановка в России, где процветала организованная преступность, олигархи получали все больше власти, а бизнес был откровенно беспорядочным, начала постепенно раздражать Трампа. В 1999 году, он объявил Россию «бессмысленой» страной, а стареющего президента Ельцина назвал «катастрофой».

У эксперта Eurasia Group Закари Уитлина, впрочем, есть и друге объяснение: в России у Трампа не было местных партеров, обладающих хорошими связями.

«И в 90-х, и даже сейчас, для того, чтобы делать бизнес в России, нужен местный партнер, который понимает российский рынок, знает правила игры и основных игроков, - говорит он. – У Трампа просто не было таких связей».

Как только Дональд Трамп нашел такого партнера, к нему пришел первый успех. «Бизнес-контактом» американского предпринимателя стал родившийся в Азербайджане девелопер и миллиардер Арас Агаларов, тесно связанный с Владимиром Путиным.

В 2013 году Трамп, как совладелец прав на проведение конкурса красоты «Мисс Вселенная», подписал с Агаларовым конттракт на сумму в 20 миллионов долларов. Сделка предполагала, что очередное шоу красавиц пройдет в принадлежащем девелоперу комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве.

Незаконченная сделка

Президент Путин так и не посетил конкурс красоты, несмотря на на то, что Трамп заранее объявил об этом в Твиттере. Тем не менее, шоу принесло американскому бизнесмену очередную порцию рекламы. С Агаларовым он подписал договор о намерениях, предполагающий строительство в Москве небоскреба Trump Tower.

Договор, правда, так и не был реализован: компания Trump Organization занялась совсем другими проектами, а сам Дональд Трамп начал подготовку к борьбе за Белый дом.

Неудачные попытки построить в России гостиницу или продать права на использование собственного имени российским девелоперам, не помешали Трампу привлечь инвесторов из России к финансированию его собственных проектов в США.

В 2006 году он договорился с нью-йоркской компанией Bayrock Group, созданной иммигрантами из Советского Союза, о финансировании строительства гостинично-жилого комплекса Trump Soho, оцениваемого в 450 миллионов долларов. Одновременно российские инвесторы, пытавшиеся выгодно вложить капиталы, начали скупать недвижимость в принадлежащих Трампу комплексах в Нью-Йорке и Флориде.

Сын предпринимателя, Дональд-младший, тогда говорил, что в России сложилась очень сложная деловая атмосфера, в то же время приветствуя инвестиции из этой страны.

«Русские занимают непропорционально большую долю во многих принадлежащих нам активах, - заявил он на конференции по продажам недвижимости в 2008 году. – Мы видим, что из России течет огромная денежная река».

Для того, чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, президент Трамп недавно передал управление своей бизнес-империей сыновьям Дональду и Эрику. Перед инаугурацией было также объявлено, что принадлежащие ему компании не будут заключать никакие сделки, пока их владелец занимает пост президента США.

Эксперты, правда, считают, что отсутствие каких-либо бизнес-интересов в России, не поможет Трампу полностью избежать обвинений в использовании своего положения для обогащения.

«Учитывая то, как долго и подробно обсуждалась эта тема, вызывающая огромные опасения у большой части (американской) общественности, будет очень сложно сделать вид, что такой проблемы не существует», - говорит Закари Уитлин.