Многие в Вашингтоне обеспокоены заявлениями Трампа о России

ВАШИНГТОН – Правозащитные организации, ряд американских законодателей, несколько отставных генералов и бывших послов выразилир беспокойство по поводу комментариев президента Дональда Трампа в защиту российского лидера Владимира Путина.

В интервью телеканалу Fox, которое транслировали в воскресенье перед Суперкубком, Трамп вновь заявил, что уважает Путина. Когда ведущий Билл О’Рейли оспорил мнение Трампа, назвав российского президента «убийцей», Трамп ответил: «У нас полно убийц. А что вы думаете, наша страна так уж невинна?»

В ходе предвыборной кампании Трамп отказывался говорить что-либо негативное о Путине и неоднократно заявлял, что хорошие отношения с ним, как и с остальными мировыми лидерами, стали бы для страны активом, а не пассивом.

Содиректор американской программы организации Human Rights Watch Мария Макфарленд в понедельник в интервью «Голосу Америки» выразила беспокойство в связи с заявлениями Трампа о России.

«Это во многих смыслах странное заявление, – отметила она. – Но суть в том, что Трамп постоянно преуменьшает чудовищные нарушения прав человека, совершенные российским правительством. В последние годы мы наблюдали в России полноценную кампанию подавления свободы слова, оппозиционных настроений и гражданского общества. В то же время мы наблюдали, как Россия участвовала в военных преступлениях в Сирии».

Вице-президент США Майк Пенс, выступивший в воскресенье в эфире ток-шоу на CBS News, опроверг идею, что Трамп сравнивал Россию с США: «Я просто не приемлю идею, что в комментариях президента проводилась моральная параллель».

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, отвечая на вопросы о комментариях Трампа в эфире CNN, заявил: «Мы не действуем так, как действует Россия».

Другие законодатели, как демократы, так и республиканцы, резко раскритиковали Трампа за то, что он не осудил Путина.

Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз сказала в интервью «Голосу Америки»: «Здесь нет никакой моральной эквивалентности. И предположение, что она есть, является неуважением к истории нашей страны и нашей деятельности».

Сенатор-демократ Боб Кэйси заявил: «Это заявление президента возмутительно. Я отнесся к нему очень критично и буду критиковать его впредь. Надеюсь, президент пересмотрит свои слова».

Сенатор-демократ Дайан Файнстайн разделяет эту точку зрения: «Соединенные Штаты Америки – страна, очень сильно отличающаяся от России. Мы – не страна автократов. Мы – не страна деспота. Мы свободная демократия, очень отличная от России».

Майкл Макфол, работавший послом в России с 2012 по 2014 гг., написал в газете Washington Post, что не знает, почему Трамп продолжает защищать Путина. По его словам, одна из возможных интерпретаций – это просто желание Трампа улучшить отношения с Москвой.