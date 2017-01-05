Два комитета Сената заслушают вопрос о российских хакерских атаках

ВАШИНГТОН – Комитет Сената по вооруженным силам в четверг организует брифинг для своих членов, чтобы больше узнать об ответных мерах администрации Обамы в связи с предполагаемым российским вмешательством в ход выборов в США в 2016 году и преследованием американских дипломатов.

Председатель комитета сенатор Джон Маккейн в среду назвал российское вмешательство «актом войны».

Ожидается, что на слушаниях дадут показания представители разведывательного сообщества, включая директора национальной разведки Джеймса Клэппера.

«Если вы пытаетесь уничтожить основы демократии, вы уничтожаете страну, – заявил Маккейн журналистам на Капитолийском холме. – И, кстати, есть разные градации актов войны. Я не говорю, что это была ядерная атака. Я просто говорю, что когда вы нападаете на фундаментальные структуры страны, а именно этим они и занимаются, то это акт войны».

Другой комитет Сената, по международным отношениям, проведет закрытое заседание, посвященное этой же проблеме.

На прошлой неделе президент Барак Обама принял ответные меры против Москвы, введя санкции против ведущих российских разведывательных служб, которых США обвиняют во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию.

Администрация также выслала 35 российских дипломатов в ответ на действия Москвы, в которых она усматривает преследование американских дипломатов.

За два дня до брифинга разведслужб избранный президент Дональд Трамп в среду вновь усомнился в том, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов с помощью хакерских атак и похищения конфиденциальной информации, которая была выборочно предана огласке до того, как американцы пришли на избирательные участки.

Начиная со вторника Трамп опубликовал несколько твитов с колкими замечаниями в адрес ЦРУ, ФБР и других ведомств, предполагая, что у них по-прежнему нет доказательств, что Россия проникла в компьютерные системы Демократической партии и передала документы WikiLeaks.

«Брифинг "разведки" о так называемых "российских хакерских атаках" отложен до пятницы. Вероятно, нужно больше времени, чтобы выстроить аргументы. Очень странно!» – написал Трамп.

Затем в среду, после того как основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, появившись на телеканале Fox News, заявил, что российское правительство не передавало WikiLeaks документы Демократической партии, Трамп написал: «Джулиан Ассанж говорит, что 14-летний подросток мог взломать Подесту. Почему же Национальный комитет Демократической партии был столь беспечен?».

Трамп имел в виду тысячи электронных писем и документов, которые хакеры похитили из компьютеров Национального комитета Демократической партии, и которые были опубликованы WikiLeaks за несколько недель до президентских выборов 8 ноября.

Республиканский сенатор Линдси Грэм, известный своей критикой в адрес Трампа, осудил избранного президента за то, что он доверяет заявлениям Ассанжа.

«Ассанж известен подрывными действиями против Соединенных Штатов, – написал Грэм в Твиттере. – Не думаю, что какому бы то ни было американцу следует с доверием относиться к любым словам Джулиана Ассанжа».

Представитель федерального правительства сообщил «Голосу Америки» в среду, что разведывательное сообщество завершило расследование потенциального зарубежного вмешательства в ход выборов в США.

Чиновник также сообщил, что президент Барак Обама будет проинформирован об итогах расследования в четверг. Через день такой же брифинг будет проведен для Трампа.